Драма по морето! Заплатите на спасителите

Областният управител на Варна обяви обществена поръчка за обезпечаване на водноспасителна дейност на 8 неохраняеми морски плажа по Северното Черноморие през летния сезон на 2026 година. Процедурата обхваща плажове на територията на общините Варна, Аврен, Долни чифлик и Бяла, предаде БГНЕС.

Най-сериозният акцент в процедурата е цената на спасителната дейност. Според актуалната справка на БЧК стойността на един спасителен пост за срок от три месеца вече достига 17 000 евро без ДДС. За сравнение – през миналата година разходът е бил около 30 000 лева. Така сумите за обезопасяване на плажовете бележат ръст преди началото на летния сезон.

Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми и през 2026 година – колкото са били и през миналото лято. От тях са избрани осем, които ще бъдат обезпечени със спасители след анализ на предходни обществени поръчки, огледи на място от комисия на Областната администрация и информация, предоставена от кметовете на крайморските общини.

В процедурата са включени:

плаж „Фичоза“ – част 2, в община Варна;

плажовете „Романтика“, „Камчия – север 1“ и „Камчия – север 4“ в община Аврен;

плаж „Шкорпиловци – север“ в община Долни чифлик;

плажовете „Бяла – Кара дере“, „Бяла – Централен 3“ и „Бяла – Централен 4“ в община Бяла.

Срокът за подаване на оферти е до 28 май 2026 г., а прогнозният период за изпълнение на дейността е до средата на септември.

От тази година към ангажиментите на областния управител влиза и медицинското осигуряване на неохраняемите плажове. След приключване на процедурата за водно спасяване ще бъде стартирана и отделна процедура за избор на медицинско обслужване.

Спасителните постове ще бъдат разкрити съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

