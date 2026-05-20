Дара счупи нов рекорд. Това не се е случвало

Дара счупи нов рекорд. За първи път Българска песен е най-слушаната в 12 държави. "Бангаранга", която покори музикалния връх в Европа, е най-слушаната песен в Spotify от тазгодишната "Евровизия".

Мегахитът на Дара е на първо място в Apple Music в 12 държави, съобщават от фейсбук страницата World Music Awards.

Песента ни, спечелила "Евровизия", е № 1 в Австрия, България, Кипър, Финландия, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Швеция и Швейцария.

"Bangaranga на Дара счупи рекорда за песента с най-много стрийминг за един ден в историята на музикалната платформа Spotify в България, като на 17 май отбеляза 78 943 стрийма - с 32 503 повече от Dessita, която държеше рекорда в продължение на почти две години. Досега песента на Дара е достигнала 12-то място в глобалната класация на Spotify и е най-стриймваната песен в Spotify от тазгодишния конкурс „Евровизия", гласи още публикацията.

"Победителката в „Евровизия" 2026 Дара оглавява европейската класация на iTunes за трети пореден ден с невероятния си танцов хит Bangaranga и заема 3-то място в световната класация на iTunes, след като оглави класацията за един ден, достигна 1-во място в iTunes в над 10 държави и влезе в Топ 40 на американския iTunes!

Дара заема 26-то място в световната класация на Apple Music, след като достигна 23-то място, и се задържа на 8-мо място в европейската класация на Apple Music, след като оглави класациите в над 12 държави! В момента Дара заема 29-то място в световната класация за дигитални изпълнители", заявяват още от World Music Awards.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com