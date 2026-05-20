"Една незабравима вечер". Какво хапнаха Путин и Си

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика, предаде ТАСС.

За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия (на руски "закуски"), супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, отбеляза Ройтерс, цитирана от БТА.

Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.

Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.

По-рано днес Си Цзинпин се срещна с Путин в Голямата зала на народа в Пекин. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, предаде Синхуа.

Си отбеляза, че със срещата се отбелязват 30-годишнината от установяването на стратегическото партньорство за координация между Пекин и Москва и 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни.

Китайско-руските отношения стигнаха дотук стъпка по стъпка именно защото двете страни задълбочаваха взаимното политическо доверие помежду си и стратегическата координация с непоколебима устойчивост, разширяваха сътрудничеството с устрем към нови върхове и защитаваха международната справедливост и равнопоставеност, като същевременно насърчаваха изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството с непоколебима решимост, заяви той.

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни големи страни в света, Китай и Русия трябва да възприемат стратегическа и дългосрочна перспектива, да се стремят към развитие и съживяване на нашите страни чрез всеобхватна стратегическа координация с дори по-високо качество и да работим, за да направим глобалната управленческа система по-справедлива и разумна", добави Си.

Китай и Русия развиха всеобхватно стратегическо партньорство за координация за нова епоха, на базата на равенство, взаимно уважение, добросъвестност и сътрудничество, от което всички печелят, каза още Си.

Взаимното политическо доверие продължава да се задълбочава, сътрудничеството в допълнителни области като търговията и икономиката, инвестициите, енергията, науката и технологията, както и контактите между хората и на регионално ниво продължават да се развиват, а връзките между двата народа са станали още по-силни, добави китайският президент.

Китайско-руските отношения навлязоха в нов етап на по-големи достижения и по-бързо развитие, подчерта той.

Непоколебимото насърчаване на дългосрочното, здравословно, стабилно и висококачествено развитие на отношенията между Китай и Русия е стратегически избор на двете страни, основан на фундаменталните интереси на двете страни и глобалните тенденции, заяви Си.

Си призова Китай и Русия да приложат изцяло важните общи договорености, постигнати между него и Путин, да се възползват от историческите възможности и да продължат да насърчават взаимното доверие, сътрудничеството и приятелството между двете страни.

Руският президент, от своя страна, изрази задоволството си от "безпрецедентните" отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии.

"Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество", каза Путин.

