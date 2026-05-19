Путин пристигна в Китай с 3 изненади

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Пекин, лаконично съобщиха китайските държавни медии без да дават повече подробности.

Оскъдната информация първоначално рязко контрастираше с посрещането на американския президент Доналд Тръмп на същото летище преди няколко дни, когато медиите показваха пищната церемония с постлания червен килим, строената почетна рота и очакващия го до стълбицата на самолета вицепрезидент на Китай Хан Джън.

Час по-късно се оказа, че всичките руски коментари как Путин не иска червен килим, защото "приятелите нямат нужда от такива демонстрации", са били излишни. А може би Кремъл наистина се е ядосал от западните ехидни публикации, че Си посрещнал Тръмп с червен килим, а щял да "замете под килима" руската визита.

Така или иначе, Путин стъпи в Пекин на червения килим, посрещнат сърдечно от външния министър, а децата бяха сменили американските флагове с руски.

Съперничеството между двете посещения тепърва започва, но руските медии вече издадоха няколко от изненадите на Путин, с които той ще се опита да засенчи американците.

Кремъл отвръща на удара на Тръмп с не по-малко впечатляваща делегация на милиардери и олигарси. С Путин са шефовете на почти всички топ компании и банки – през ВТБ и Сбербанк, до Роснефт, Газпром, Новатек, Сибур холдинг, Росхим, Росатом и Роскосмос. Разбира се, Олег Дерипаска, не прави изключение.

Докато Тръмп и Си наблегнаха на външните разходки и разговори на 4 очи, Путин е заложил на церемонии в залите, където ще се подпишат рекордно количество споразумения – около 40.

Между парафите в сферата на индустрията, търговията, енергетиката, транспорта, строителството, образованието и кинематографията, се набива на очи една доста революционна декларация - за установяване на многополярен свят и нов тип международни отношения. Това най-вероятно ще бъде руско-китайски прочит на историята с „Капана на Тукидид“, която Си припомни на Тръмп.

Както Иран беше централна тема в разговора САЩ-Китай, така и Путин го е сложил в дневния ред. Акцентът обаче не е как да спре войната, а как да се попречи на американците да завземат транспортните коридори в региона.

Докато Путин летеше за Пекин, вицепрезидентът Марат Хуснулин обяви, че ще се обсъжда проекта за магистралата Иран - Китай. Мегапроектът се състои от два пресичащи се коридора – сухопътен Китай – Централна Азия – Иран и международен „Север – Юг“, който свързва Русия с Иран и Индийския океан. Този проект има ясна геополитическа цел и служи едновременно като алтернатива, допълнение и конкурент на проектите на Турция и Азербайджан, наречени „Пътят на Тръмп“.

Колко от символите, които Тръмп и Си дадоха в Пекин, ще ги разчетем в предстоящата визита, предстои да видим.

Синът на Мъск облече елече с китайски символи и всички заговориха как бъдещите американски гении ще се реализират и в Китай. Путин обаче сега ще вземе преднина – вече обяви, че чака с нетърпение срещата си с руския инженер, на когото той лично дал пътя преди 26 години, а сега той ще присъства на ВИП банкета като един от шефовете на най-големите китайски технологични компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com