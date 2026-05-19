Иран отправи поредна брутална заплаха

Иран предупреди, че ще "отвори нови фронтове", ако САЩ възобновят военните удари срещу страната след прекратяването на огъня, влязло в сила на 8 април, предаде "Франс прес".

Говорител на иранската армия заяви пред агенция ИСНА, че "ако врагът допусне грешката да се върне в капана на ционистите и да извърши нова агресия срещу нашия обичан Иран, ще отворим нови фронтове срещу него", пише БТА.

Изявлението дойде ден след като американският президент Доналд Тpъмп обяви, че в последния момент е отменил планирана нова атака срещу Иран. По думите на Тръмп решението е било взето след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да се даде шанс на дипломацията.

Тръмп заяви, че има "много добър шанс" за постигане на споразумение с Иран относно ядрената му програма. Според американския президент Вашингтон наблюдава "много положителна" динамика в преговорите, водени с посредничеството на Азербайджан.

Въпреки това Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да започнат "пълномащабна атака срещу Иран по всяко време", ако не бъде постигнато приемливо споразумение.

Иранската страна настоява за размразяване на ирански активи в чужбина и вдигане на международните санкции. Според иранската агенция "Фарс" последното американско предложение включва искане Иран да поддържа само един ядрен обект и да предаде запасите си от високообогатен уран на САЩ.

От своя страна началникът на обединеното командване на иранските въоръжени сили предупреди САЩ и съюзниците им да не си правят "стратегически и погрешни изчисления“.

Междувременно Катар заяви, че преговорите между Вашингтон и Техеран се нуждаят от повече време. Говорител на катарското външно министерство подчерта, че основната цел е да се избегне нова ескалация, която би засегнала населението на региона.

В същото време на иранския остров Кешм бяха чути експлозии, които според агенция "Тасним" са свързани с обезвреждане на невзривени боеприпаси. По-рано бе съобщено само за взривове с неясен произход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com