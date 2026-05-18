Най-вкусната рецепта за панирани жабешки бутчета с чесън и билки

Жабешките бутчета са изключителен деликатес, чийто вкус и текстура наподобяват крехко пилешко месо с лек морски нюанс. Най-популярният и обичан начин за приготвянето им е чрез бързо паниране в масло, чесън и пресни билки. Тази рецепта гарантира хрупкава коричка и сочна вътрешност само за 15 минути.

Необходими съставки

Жабешки бутчета : 500 грама (пресни или размразени)

Прясно мляко : 200 мл (за накисване)

Краве масло : 80 грама

Зехтин : 2 супени лъжици

Брашно : 4-5 супени лъжици (за овалване)

Чесън : 4-5 скилидки (пресовани)

Пресен магданоз : 1/2 връзка (нарязан на ситно)

Лимон : 1 брой (за сок и сервиране)

Сол и черен пипер: на вкус

Стъпки за приготвяне

1. Подготовка на месото

Ако използвате замразени бутчета, ги размразете напълно в хладилника. Изплакнете ги със студена вода и ги подсушете много добре с домакинска хартия. Накиснете ги в прясното мляко за около 30 минути – това премахва специфичния мирис и прави месото изключително крехко.

2. Овкусяване и паниране

Извадете бутчетата от млякото и ги подсушете отново. Поръсете ги обилно със сол и прясно смлян черен пипер. Оваляйте всяко бутче в брашното, като изтупате излишното количество, за да не загори при пърженето.

3. Пържене до златисто

В широк тиган загрейте зехтина и половината от кравето масло на средно силен огън. Запържете бутчетата за около 3-4 минути от всяка страна, докато хванат апетитна златна коричка. Не препълвайте тигана, за да се изпържат равномерно.

4. Чеснов финал

Намалете огъня и добавете останалото масло, пресовани скилидки чесън и ситно нарязания магданоз директно в тигана. Гответе още 1-2 минути, като поливате бутчетата с ароматното разтопено масло. Дръпнете от котлона и изстискайте сока на половин лимон отгоре.

Как да ги сервирате?

Поднесете жабешките бутчета топли, поляти със соса от тигана и гарнирани с резени лимон. Ястието се съчетава перфектно с охладено бяло вино (например Шардоне или Совиньон Блан) и лека френска багета.

