ДА! На българската храна

Най-вкусната рецепта за панирани жабешки бутчета с чесън и билки

Пригответе френската класика у дома

Най-вкусната рецепта за панирани жабешки бутчета с чесън и билки
18 май 26 | 21:18
74
Божана Войнишка

Жабешките бутчета са изключителен деликатес, чийто вкус и текстура наподобяват крехко пилешко месо с лек морски нюанс. Най-популярният и обичан начин за приготвянето им е чрез бързо паниране в масло, чесън и пресни билки. Тази рецепта гарантира хрупкава коричка и сочна вътрешност само за 15 минути.

Необходими съставки

  • Жабешки бутчета: 500 грама (пресни или размразени)

  • Прясно мляко: 200 мл (за накисване)

  • Краве масло: 80 грама

  • Зехтин: 2 супени лъжици

  • Брашно: 4-5 супени лъжици (за овалване)

  • Чесън: 4-5 скилидки (пресовани)

  • Пресен магданоз: 1/2 връзка (нарязан на ситно)

  • Лимон: 1 брой (за сок и сервиране)

  • Сол и черен пипер: на вкус

Стъпки за приготвяне

1. Подготовка на месото

Ако използвате замразени бутчета, ги размразете напълно в хладилника. Изплакнете ги със студена вода и ги подсушете много добре с домакинска хартия. Накиснете ги в прясното мляко за около 30 минути – това премахва специфичния мирис и прави месото изключително крехко.

2. Овкусяване и паниране

Извадете бутчетата от млякото и ги подсушете отново. Поръсете ги обилно със сол и прясно смлян черен пипер. Оваляйте всяко бутче в брашното, като изтупате излишното количество, за да не загори при пърженето.

3. Пържене до златисто

В широк тиган загрейте зехтина и половината от кравето масло на средно силен огън. Запържете бутчетата за около 3-4 минути от всяка страна, докато хванат апетитна златна коричка. Не препълвайте тигана, за да се изпържат равномерно.

4. Чеснов финал

Намалете огъня и добавете останалото масло, пресовани скилидки чесън и ситно нарязания магданоз директно в тигана. Гответе още 1-2 минути, като поливате бутчетата с ароматното разтопено масло. Дръпнете от котлона и изстискайте сока на половин лимон отгоре.

Как да ги сервирате?

Поднесете жабешките бутчета топли, поляти със соса от тигана и гарнирани с резени лимон. Ястието се съчетава перфектно с охладено бяло вино (например Шардоне или Совиньон Блан) и лека френска багета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Божана Войнишка

Още по тема Рецепта
Още от ДА! На българската храна
Коментирай
1 Коментара
Сия
преди 16 минути

Еееее щом и жабешките бутчета ги сложихте при българската храна нямам повече думи. Госпожата само не е написала че рецептата има тайна къставка или е от тефтера на баба й.

Откажи