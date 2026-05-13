Бързи палачинки на фурна. Тайната съставка

Искате най-вкусните палачинки?. Има една рецепта за бързи, лесни и много вкусни палачинки на фурна. Тайната съставка е крема сирене. Децата ги обожават. Ето необходимите продукти:

ЗА ПАЛАЧИНКИТЕ

прясно мляко - 500 мл

яйца - 3 бр.

брашно - 220 г

захар - 2 с.л.

ванилия - 1 ч.л.

масло - 30 г

сол - 1 щипка

ЗА ПЛЪНКАТА

извара - 400 г

крема сирене - 150 г

пудра захар - 80 г

ванилия - 1 ч.л.

яйце - 1 бр.

ЗА ЗАЛИВКАТА

сметана - 250 мл

прясно мляко - 100 мл

захар - 2 с.л.

ванилия - 1 ч.л.

ЗА ДЕКОРАЦИЯТА

малини - 100 г

пудра захар - по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Първо се приготвя сместа за палачинките. Яйцата се разбиват със захарта и щипка сол до гладка смес. Добавя се прясното мляко и ванилията, след което постепенно се прибавя брашното. Разбърква се добре, за да няма бучки. Накрая се добавя разтопеното масло. Сместа се оставя да почине около 15 минути, за да станат палачинките по-меки и еластични. Тиганът се загрява леко и се намазва с малко масло. Изпичат се тънки палачинки от двете страни до лек златист цвят.

Не е нужно да се препичат силно, защото след това ще се запичат и във фурната. За плънката изварата, крема сиренето, пудрата захар, яйцето и ванилията се смесват до получаване на гладък и кремообразен пълнеж. Ако сместа е прекалено гъста, може да се добавят 1-2 с.л. прясно мляко. Всяка палачинка се намазва с част от плънката и се навива на руло. Готовите палачинки се подреждат в намазнена тава или керамична форма.

За заливката сметаната, прясното мляко, захарта и ванилията се разбъркват добре. С тази смес се заливат палачинките, така че да останат сочни и кремообразни по време на печенето. Фурната се загрява на 180 градуса.

Десертът се пече около 25-30 минути, докато повърхността стане леко златиста и кремът започне да се запича апетитно по краищата. След изваждане от фурната палачинките се оставят леко да се охладят. Преди сервиране се поръсват с пудра захар и се украсяват с пресни малини. Поднасят се топли или охладени с кафе, чай или ванилов сладолед. Съхраняват се в хладилник до 3 дни. Вижте също как да си направите лесни бананови палачинки и пухкавите американски палачинки за закуска.

Източник: gotvach.bg

