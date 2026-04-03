Венцислав Върбанов: Продоволствената сигурност е национален приоритет

Когато избираме българска храна, ние подкрепяме родните фермери, икономика, и селски райони
Венцислав Върбанов
За мен е чест да бъда част от 20-ия юбилеен форум „Да! На българската храна“, организиран от нашите приятели от “Стандарт”.
Това е кауза, която две десетилетия защитава българското производство, българските фермери и българския потребител, кауза, която ние от Асоциацията на земеделските производители в България, Българската агрохранителна камара и лично аз сме я подкрепяли и ще продължим да подкрепяме.
Днес обаче се събираме в една различна реалност.
● Реалност на политическа и икономическа нестабилност
● на нарастващи цени на горива, енергия и консумативи.
● на прекъснати вериги на доставки и засилена глобална конкуренция.
И в тази реалност най-важният въпрос е един. Зададох го по време на 12-та Национална среща на земеделските производители, задавам го и тук:
Може ли България да гарантира своята продоволствена сигурност?
Истината е, че българското земеделие е под сериозен натиск. Ние сме притиснати между:
● растяща себестойност,
● ниски изкупни цени,
● и все по-силен внос от трети страни.
Към това добавяме и климатичните предизвикателства, липсата на работна ръка, както и несигурността с финансирането в условията на липса на редовен държавен бюджет.
Дълги години разчитахме на устойчивостта на сектора, но днес това вече не е достатъчно. Нека бъдем ясни:
Продоволствената сигурност не е просто секторна тема, а въпрос от първостепенно национално значение.
И ако не действаме навреме, рискуваме да загубим нещо повече от капацитета си да произвеждаме българска
храна. Рискуваме националната ни сигурност в условията на една все по-разклатена геополитическа обстановка.
Затова от името на АЗПБ и Българската агрохранителна камара искам да поставя няколко приоритета, зад които категорично заставаме:
Първо: Защита на традиционното българско производство Пълна забрана на имитиращите продукти, ясни правила за етикетиране и произход, както и строг контрол върху вносните суровини. Настояваме за въвеждане на законови гаранции за защита на българските храни, суровини и производствени стандарти като израз на национален хранителен суверенитет за защита на традиционните продукти.
Второ: Диференцирани ставки и намалено ДДС за фермерски и биопродукти Целта е тези продукти да станат по-достъпни за потребителите и по-конкурентни спрямо вносните и конвенционалните храни. Мярка, която редица европейски държави вече въведоха.
Трето: устойчивост и модернизация
Ускорена модернизация на напоителните системи, ефективна защита от климатични рискове и разширяване на покритието на системата за борба с градушките.
Четвърто: Подкрепа за новото поколение
Подкрепа за младите и новите фермери, облекчен достъп до работна ръка, намаляване на административната тежест.
Пето: Предвидимо финансиране
Навременни плащания и стабилни механизми за подкрепа от националния и европейския бюджет, обвързани с реални и доказани резултати.
Отново се намираме в момент на преход. Европа се променя, Светът се променя. Затова ние не можем да се заблуждаваме, че на национално ниво нещата могат да останат същите.
Все по-важни ще бъдат категоричните и смели национални решения. Имаме нужда от: дългосрочна национална стратегия за развитие на агросектора.
Стратегия, която:
● поставя българския производител и потребител на първо място,
● гарантира устойчивост и конкурентоспособност,
● и защитава националния интерес. И още нещо важно.
Устойчивостта на сектора не зависи само от държавата. Тя зависи и от обществото. Всеки избор в магазина има значение. Когато избираме българска храна, ние подкрепяме родните фермери, икономика, и селски райони.
Позволете ми да завърша с едно послание:
Нашето земеделие вече няма как да работи с временни решения. То има нужда от ясна посока, стабилна подкрепа и дългосрочна визия. Нека използваме този форум за открит разговор и за намиране на общ ангажимент към бъдещето на българската храна. И за Финал, е редно да споделя, че сме обнадеждени от стъпките, които се предприемат в момента.
Адмирираме действията на министър Христанов за ограничаване на нерегламентирания внос, за засилен контрол по цялата агрохранителна верига и за реална подкрепа на българските производители.
Ние ще продължим да подкрепяме такива смели и категорични решения. Защото именно те дават увереност на сектора и защитават труда на нашите фермери и преработватели.
Благодаря ви!
