Венцислав Върбанов: Продоволствената сигурност е национален приоритет

Когато избираме българска храна, ние подкрепяме родните фермери, икономика, и селски райони

Венцислав Върбанов

За мен е чест да бъда част от 20-ия юбилеен форум „Да! На българската храна“, организиран от нашите приятели от “Стандарт”.

Това е кауза, която две десетилетия защитава българското производство, българските фермери и българския потребител, кауза, която ние от Асоциацията на земеделските производители в България, Българската агрохранителна камара и лично аз сме я подкрепяли и ще продължим да подкрепяме.

Днес обаче се събираме в една различна реалност.

● Реалност на политическа и икономическа нестабилност

● на нарастващи цени на горива, енергия и консумативи.

● на прекъснати вериги на доставки и засилена глобална конкуренция.

И в тази реалност най-важният въпрос е един. Зададох го по време на 12-та Национална среща на земеделските производители, задавам го и тук:

Може ли България да гарантира своята продоволствена сигурност?

Истината е, че българското земеделие е под сериозен натиск. Ние сме притиснати между:

● растяща себестойност,

● ниски изкупни цени,

● и все по-силен внос от трети страни.

Към това добавяме и климатичните предизвикателства, липсата на работна ръка, както и несигурността с финансирането в условията на липса на редовен държавен бюджет.

Дълги години разчитахме на устойчивостта на сектора, но днес това вече не е достатъчно. Нека бъдем ясни:

Продоволствената сигурност не е просто секторна тема, а въпрос от първостепенно национално значение.

И ако не действаме навреме, рискуваме да загубим нещо повече от капацитета си да произвеждаме българска

храна. Рискуваме националната ни сигурност в условията на една все по-разклатена геополитическа обстановка.

Затова от името на АЗПБ и Българската агрохранителна камара искам да поставя няколко приоритета, зад които категорично заставаме:

Първо: Защита на традиционното българско производство Пълна забрана на имитиращите продукти, ясни правила за етикетиране и произход, както и строг контрол върху вносните суровини. Настояваме за въвеждане на законови гаранции за защита на българските храни, суровини и производствени стандарти като израз на национален хранителен суверенитет за защита на традиционните продукти.

Второ: Диференцирани ставки и намалено ДДС за фермерски и биопродукти Целта е тези продукти да станат по-достъпни за потребителите и по-конкурентни спрямо вносните и конвенционалните храни. Мярка, която редица европейски държави вече въведоха.

Трето: устойчивост и модернизация

Ускорена модернизация на напоителните системи, ефективна защита от климатични рискове и разширяване на покритието на системата за борба с градушките.

Четвърто: Подкрепа за новото поколение

Подкрепа за младите и новите фермери, облекчен достъп до работна ръка, намаляване на административната тежест.

Пето: Предвидимо финансиране

Навременни плащания и стабилни механизми за подкрепа от националния и европейския бюджет, обвързани с реални и доказани резултати.

Отново се намираме в момент на преход. Европа се променя, Светът се променя. Затова ние не можем да се заблуждаваме, че на национално ниво нещата могат да останат същите.

Все по-важни ще бъдат категоричните и смели национални решения. Имаме нужда от: дългосрочна национална стратегия за развитие на агросектора.

Стратегия, която:

● поставя българския производител и потребител на първо място,

● гарантира устойчивост и конкурентоспособност,

● и защитава националния интерес. И още нещо важно.

Устойчивостта на сектора не зависи само от държавата. Тя зависи и от обществото. Всеки избор в магазина има значение. Когато избираме българска храна, ние подкрепяме родните фермери, икономика, и селски райони.

Позволете ми да завърша с едно послание:

Нашето земеделие вече няма как да работи с временни решения. То има нужда от ясна посока, стабилна подкрепа и дългосрочна визия. Нека използваме този форум за открит разговор и за намиране на общ ангажимент към бъдещето на българската храна. И за Финал, е редно да споделя, че сме обнадеждени от стъпките, които се предприемат в момента.

Адмирираме действията на министър Христанов за ограничаване на нерегламентирания внос, за засилен контрол по цялата агрохранителна верига и за реална подкрепа на българските производители.

Ние ще продължим да подкрепяме такива смели и категорични решения. Защото именно те дават увереност на сектора и защитават труда на нашите фермери и преработватели.

Благодаря ви!

