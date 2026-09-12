Абровски с важен сигнал от Дъблин: Иновациите да носят реална печалба на фермите
Министърът поиска европейските програми да покриват целия път от идеята до внедряването и да дават на стопаните ясна сметка за разходите и възвръщаемо...
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Министърът поиска европейските програми да покриват целия път от идеята до внедряването и да дават на стопаните ясна сметка за разходите и възвръщаемо...
Устойчивостта на сектора не зависи само от държавата. Тя зависи и от обществото
Масови кражби на продукти, фермерите в паника
Изcлeдвaниятa пoĸaзвaт peдицa дoпълнитeлни пoлзи oт пoĸpивнитe фepми
Свeтoвният пaзap нa тpyдa ce пpoмeня и тo c бъpзи тeмпoвe
Въпросът е как ще се осъществява контролът върху самите млечни изделия
В определени селскостопански сектори обаче има видими постижения
Първите, които ще получат сертификата за качество, са производители от Градище, община Левски
Рекорден брой огнища на вируса H5N1 тази година
промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Храната от насекоми ще ни спаси от продоволствената криза, има и ековъздействие, казват специалистите
Броят на фермите в България, в които се отглеждат щрауси, е 14
Въпреки засилената конкуренция средните цени на ципурата и лаврака са се повишили
Във Виетнам отглеждат животните, за извличане на жлъчна течност, която се използва в традиционната медицина
Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа два договора за партньорство - с ЕТ „АПК – КОПРИВЩИЦА – ЛЮБЕН ЙОВКОВ” и...
Интересът на местните хора към тежката и не особено добре платена работа обаче не е голям
Заедно с българските млечни продукти яйцата формират общо над 63% от продажбите на българска продукция при свежите храни, предлагани от търговската ве...
Специални чартърни полети се осъществяват от Букурещ с работници за фермите на Острова
С първите пари ще се помогне на индустриални ферми, които бяха унищожени заради вируса
400 са малките и средните овцевъдни и козевъдни ферми в страната