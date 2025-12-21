Невиждано във Франция! Жандармерия пази фермите

Масови кражби на продукти от ферми във Франция изкараха на крак жандармерията. Нападнати са десетки стопанства, произвеждащи охлюви, стриди, патешки и гъши дроб.

Това съобщи телевизия BFMTV.

В навечерието на Коледа и Нова година започваме мащабно разполагане на сили из цялата територия, да са осигурим спокойствие чрез мобилизация на резервисти", каза говорителят на жандармерията подполковник Ерван Куфард.

Той уточни, че близо до фермите властите организират патрули с участието на жандарми на коне и мотори.

Лодки на Морската жандармерия също участват в наблюдението на фермите.

Според Куфард видимото присъствие на правоохранителните органи само по себе си трябва да изплаши натрапниците..

Според телевизионния канал, десетки ферми вече са пострадали от натрапници. Само преди дни собственикът на една от големите ферми, където се развъждат ядливи охлюви, съобщи, че неизвестни лица са откраднали цялата продукция от замразени и пресни охлюви на стойност почти 100 000 евро.

В община Виен пък миналия уикенд бе ограбен склад, от който изчезнаха 250 кг патешки гърди и фуа гра – деликатес, направен от мазен дроб на патици или гъски.

Жандармерията вече посъветва фермерите да издигат мощни огради или да инсталират сензори за движение на определени места.

