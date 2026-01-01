Кавказки съвет: След безкрайните маси, възстановете първо едно нещо

След бурен пир и преяждане първо е необходимо да се възстанови баланса между вода и сол с помощта на минерална вода.

Това съветват кавказки диетолози, цитирани от азерските медии.

"Най-важното е да възстановим водния баланс. Задължително пийте повече минерална вода, но без газ. Алкална, може и грузинската Borjomi. Пийте на малки глътки през целия ден. Може да добавите лимон или горски плодове за усещане за вкус," казаха лекарите.

Те добавиха, че следващата стъпка ще бъде леко възстановяване на енергията – с пилешки или зеленчуков бульон, банани, сушени кайсии, които са добър източник на калий, които също помагат при предозиране с алкохол и храна.

Компот от сушени плодове също работи добре.

