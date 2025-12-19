Сирене срещу деменция – какво показва ново проучване

Ново проучване показва, че по-високата консумация на пълномаслени сирена и сметана може да е свързана с по-нисък риск от развитие на деменция, включително болестта на Алцхаймер, съобщава Труд, цитирайки списание Neurology. Изследването не доказва причинно-следствена връзка, а установява статистическа асоциация.

Към пълномаслените сирена се включват продукти с над 20% масленост, а пълномаслената сметана обикновено съдържа между 30% и 40% мазнини.

Проучването анализира данни от 27 670 души със средна възраст 58 години, проследявани средно 25 години, като при 3 208 от тях е диагностицирана деменция.

Участниците са разделени според консумацията на пълномаслено сирене – над 50 грама дневно или под 15 грама. Петдесет грама сирене се равняват приблизително на половин чаша настъргано сирене.

Резултатите показват, че по-високият прием на пълномаслено сирене е свързан с 13% по-нисък риск от деменция. При съдовата деменция рискът е с 29% по-нисък. Също така се наблюдава и по-нисък риск от болестта на Алцхаймер сред хората с по-голяма консумация на пълномаслени сирена, съобщи БЛИЦ

