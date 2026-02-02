Голям скандал в кралско семейство. Крушата не пада по-далеч от дървото

Невиждана драма в Норвегия, където монархията е на власт повече на 1000 години.

Жената на единствения престолонаследник, Мете-Марит Тюсем Хьойби, е в критично състояние и кралското семейство обяви възможна трансплантация на бял дроб, а през това време синът й влезе в затвора.

Мариус Борг Хойби е обвинен по 38 пункта, включително изнасилване, заплахи за убийство и трафик на наркотици. Делото е насрочено за вторник и ако бъде признат за виновен, може да получи до 16 години затвор, отбелязва The Straits Times.

Той бе арестуван по подозрение в причиняване на телесна повреда, заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията поиска задържане за четири седмици поради риск от извършване на нови престъпления.

Според агенцията Хуиби е бил многократно задържан през 2024 г. по обвинения в различни престъпления. През есента на същата година той призна, че е нападнал приятелката си, като каза, че е бил пиян. Обвинен е за още четири изнасилвания.

Мариус Борг Хуиби е най-големият син на коронованата принцеса Мете-Марит от предишна връзка. Той не претендира за трона и няма титли, за разлика от две други деца, родени в брак с принц Хокон – принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус.

Принц Хокон е настоящият престолонаследник на Норвегия, единствен син на норвежкия крал Харалд V и кралица Соня Харалдсен, за когото се очаква някой ден да наследи норвежкия престол като крал Хокон VIII.

Когато принц Хокон се омъжи преди четвърт век за Мете-Марит, норвежците приеха на нож новината. Много смятаха, че изборът му е неправилен не само заради факта, че тя бе самотна майка с обикновено потекло, но и заради слуховете, че често е посещавала партита в съмнителни места, които са част от ъндърграунд културата в Норвежката столица. На всичко отгоре се отказа, че бившия й мъж и баща на първото ѝ дете е осъждан за разпространение на наркотици.

Сега се оказа, че крушата не пада по-надалеч от дървото. Това е поредния скандал, който хвърля сянка върху династията Глюксбург, която управлява Норвегия от 1905 година, а крал Харалд V е на власт вече 35 години.

