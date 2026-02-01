Тамара Глоба: Февруари носи печалби за 4 зодии    

Февруари ще бъде светъл, но и труден месец за много от зодиите. Това време ще донесе много възможности, но само за най-решителните и активни. Периодът буквално ще бъде наситено с духа на свободата и ще донесе интересни решения в областта на политиката, пише Тамара Глоба. Според нея Козирог, Водолей, Везни и Телец ще са сред най-печелившите

Овен

Февруари поднася на Овните нови възможности, свързани с интуицията, креативността и новото усещане за света. Но не трябва да се използва това, за да се хвърлят в бездната на пороците, а да се самоусъвършенстват. Трябва да обръщат голямо внимание на здравето си.

Телец

Телците ще имат възможност да учат, преподават, да представят работата си, както и да разработват нови планове с влиятелни партньори. Мечтите ще се реализират по-лесно отколкото досега. Ще има много пътувания, но в края на месеца трябва да внимавате по пътищата.

Близнаци

За Близнаците месецът е двоен. През първата половина би трябвало да намерите време да направите детайлни планове по отношение на перспективите за бъдещето. Далеч от дома ви очакват любов и популярност, но втората половина на месеца може да има събития, които ще нарушат някои процеси.

Рак

За тези, родени под знака на Рак, февруари също е двоен месец. Трябва да бъдете внимателни към хората, които ви обичат и ценят: грижете се за роднините и приятелите си. Ще трябва и да инвестирате в нови бизнеси и проекти. От второто десетилетие ще имате възможности, свързани с обучение и пътувания.

Лъв

Лъвовете през февруари ще посветят по-голямата част от времето си да се занимават с чужди дела, отколкото с делата на своето семейство. Трябва да бъдете внимателни по пътищата и да обърнете по-голямо внимание на въпросите, свързани с имотите, особено в края на първата седмица. Този период ще изисква внимание към дома.

Дева

Девите посвещават значителна част от времето си на въпроси, свързани с домакинството, работата и търсенето на нови професии. Офис романтика е възможна. Партньорите и приятелите ще играят голяма роля в живота ви. Като погледнете обаче по-отблизо какво правят другите хора, ще научите нови неща.

Везни

За Везни февруари е период на перспективи. Този месец отваря творчески, спортни и бизнес възможности. Това е времето, когато се развива силна активност, за да популяризирате вашите дела. Бъдете внимателни към това, което ви предлагат, защото сред новите интересни бизнес проекти ще има и измамни.

Скорпион

Скорпионите трябва да обръщат внимание на въпроси, свързани с дома. Погрижете се за ремонтите, справете се с проблеми, които изискват реконструкция на жилището. Възможни са премествания, но най-успешният период за това е първото десетилетие на февруари. От второто десетилетие на февруари ще се отворят възможности, свързани с децата.

Стрелец

Стрелците чакат пътуване, ще се появят нови хора. Стари познати също ще влязат в живота ви и ще ви помогнат по много начини. Ще се отворят перспективи, свързани с промяна на жилището. Бъдете внимателни при шофиране през първата половина на февруари. В същото време периодът предоставя отлични възможности за печалба.

Козирог

Козирозите ще прекарат по-голямата част от времето си през февруари в печелене на пари, а този месец ще предостави отлични възможности за това. Не инвестирайте в съмнителни проекти. Избягвайте проблеми, свързани със строителството и ремонтите. Това е добро време да развиете нови идеи за учене, за пътувания, свързани с роднини и близки.

Водолей

Водолеите ще бъдат много активни през февруари. Ще получите възможност да се възползвате от перспективите, особено от втората седмица на февруари. Това са възможности за печалба. Ще има и нови хора, които ще влязат в живота ви и ще ви помогнат да реализирате плановете си". В средата на февруари затъмнението може да донесе здравословни трудности.

Риби

За Риби това е моментът да се подготви за нов етап. Разработвайте нови проекти, които скоро ще влязат в живота ви. От втората седмица на февруари и особено от второто десетилетие на февруари ще се ангажирате с нови интелектуални проекти. Ще имате възможности да спечелите повече на работното място.

