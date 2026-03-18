Голяма промяна с пенсиите. Увеличение за 2 милиона души

Началото на 2026 г. донесе най-осезаемото увеличение на пенсиите през последните години. Средният месечен размер достигна 519,15 евро, което е с 44,06 евро повече спрямо януари 2025 г. – ръст от 9,3%, който променя реално доходите на над два милиона български пенсионери. Но зад тези числа стои много по-сложна картина – нарастващи разходи, по-високи приходи и динамика, която очертава нови тенденции в социалната система.

Приходите растат, но разходите растат още по-бързо

Консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за януари 2026 г. отчита приходи от 625 млн. евро. Това е увеличение с 61,7 млн. евро или 11% спрямо същия месец на предходната година.

Ръстът е значителен и показва стабилност на осигурителната система, но разходната част разкрива друга тенденция.

Общите разходи достигат 1 163 млн. евро, което е 100,8 млн. евро повече от януари 2025 г. или 9,5% ръст.

Това означава, че системата продължава да работи с голям дефицит, покриван чрез трансфери от държавния бюджет.

Пенсиите – най-големият разход и най-голямата промяна

Разходите за пенсии през януари 2026 г. възлизат на 1 074,3 млн. евро – с 98 млн. евро повече от година по-рано.

Причината е двойна:

повишеният среден размер на пенсиите и увеличеният брой пенсионери.

През първия месец на годината пенсионерите са 2 069 298 души, което е ръст от 14 450 спрямо януари 2025 г.

Така системата изплаща повече средства на повече хора – логична, но тежка комбинация за бюджета.

Социалните обезщетения също растат

Разходите за обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване достигат 79,8 млн. евро, което е увеличение с 2,2 млн. евро.

Макар процентно ръстът да е по-малък, той показва трайна тенденция – социалните плащания се увеличават във всички направления.

Учителският пенсионен фонд – повече приходи, повече разходи

Учителският пенсионен фонд също отчита динамика. Приходите му за януари 2026 г. са 4,02 млн. евро, което е с 1,2 млн. евро повече от година по-рано. Разходите достигат 5,58 млн. евро, нараствайки със 797 хил. евро.

Това е очаквано, тъй като учителските пенсии традиционно растат по-бързо заради специфичния характер на професията и по-ранното пенсиониране.

Фонд „Гарантирани вземания“ – стабилност и по-ниски разходи

Интересна тенденция се наблюдава във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Приходите му са 549,2 хил. евро, което е ръст от 241,7 хил. евро.

Разходите обаче спадат до 14,1 хил. евро, което е 162,3 хил. евро по-малко от предходната година.

Това може да се тълкува като знак за по-малко фалити и по-стабилна икономическа среда.

Какво означава увеличението от 44 евро за пенсионерите

Повишението на средната пенсия с 44 евро е реално облекчение за домакинствата, особено на фона на инфлационния натиск от последните години.

То дава възможност за по-спокойно покриване на разходите за храна, лекарства и комунални услуги – трите най-големи пера в бюджета на възрастните хора.

Но същевременно поставя въпроса за устойчивостта на системата.

Разходите растат по-бързо от приходите, а демографските тенденции – застаряване и намаляващо население – продължават да натоварват ДОО.

Поглед напред: стабилност или напрежение

Националният осигурителен институт продължава да публикува ежемесечни данни, които дават ясна картина за състоянието на социалната система.

Януари 2026 г. показва едновременно добра новина за пенсионерите и сериозно предизвикателство за бюджета.

Увеличението от 44 евро е стъпка към по-достойни доходи, но и сигнал, че реформите в осигуряването стават все по-неотложни.



