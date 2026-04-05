НОИ обяви най-важната новина за пенсионерите. Големи плащания

НОИ обяви най-важната новина за пенсионерите. Големи плащания
05 апр 26 | 17:30
Мира Иванова

Националният осигурителен институт обяви, че изплащането на пенсиите за април ще започне на 7 април, вторник, и ще продължи до 20 април чрез пощенските станции. За пенсионерите, които получават средствата си по банков път, преводите ще бъдат извършени още на 7 април.

Великденски добавки за пенсионерите

Заедно с пенсиите ще бъдат изплатени и допълнителни великденски добавки, одобрени от правителството. По 50 евро ще получат пенсионерите с доход до 390,63 евро, колкото е линията на бедност за 2026 г.

Хората с доходи между 390,64 евро и 620,20 евро ще получат по 20 евро допълнително.

Автор Мира Иванова

Още по тема Пенсионери
Още от Общество
5 Коментара
Дони
преди 13 часа

И какви големи плащания,никакви.

Така
преди 11 часа

Да оправят формулата добавка 10% от Пенсията. За 390€ добавка 39€ За 620€ добавка 62€ На всеки според вноските за пенсия

Онзи
преди 11 часа

Много бе!!!

Богдан Попов
преди 11 часа

Ще се облажем с тези 50 евро. Аз получавам 236 евро на месец.

Ху Фан
преди 11 часа

Защо бе получаваш 236 € на месец ?

