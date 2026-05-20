Бай Ганьовски номера! Искал да прави кисело мляко "Бангаранга"

Опитът за бърза регистрация на търговска марка часове след гоемия музикален триумф на патента върху "Бангаранга" предизвика мащабен скандал в бизнес и шоубизнес средите у нас. Приближеният на Иво Прокопиев собственик на известната винарна „Дамяница“ и фермата „Чифлик ливади“ Филип Харманджиев се оказа човекът, задействал процедура в Патентното ведомство за присвояване на наименованието „Бангаранга“. Действието му бе предприето веднага след като певицата Дара спечели конкурса „Евровизия“ с едноименната си песен, което моментално отприщи вълна от коментари сред адвокати, икономисти и медийни анализатори.

Мащабните му планове за европейския пазар

Предприемачът чистосърдечно призна, че е видял огромен търговски потенциал в марката, вдъхновен от вълната на национален гордост и популярност около победата. В плановете му е влизало създаването на серия от традиционни и висококачествени български продукти под това име. Той е обмислял производството на българско кисело мляко, джин и селектирано вино, които да бъдат подкрепени от авторитета на самата изпълнителка и нейната продуцентска компания Virginia Records. Но пропуснал да се свърже с тях и лично с Дара, а се опитал да й открадне патента под носа. Според неговата първоначална оценка подобна комбинация между качествено родно производство и поп културен феномен е имала реален шанс да пробие и да заеме стабилно място на европейския пазар.

Вълната от недоволство

Усетил сериозния обществен отзвук и зреещия медиен скандал, Филип Харманджиев побърза официално да оттегли подадената заявка за регистрация в Патентното ведомство, преди казусът да е стигнал до съдебна фаза. Той реши да внесе яснота около мотивите си лично в своя профил в социалната мрежа Фейсбук, където обясни ситуацията като моментна емоция. Бизнесменът сподели, че е бил изключително зашеметен и вдъхновен от успеха на Дара на престижната европейска сцена. Този творчески импулс го е провокирал спонтанно да подаде документите за марката „Бангаранга“ в пазарните класове, в които оперират неговите настоящи хранителни и алкохолни продукти.

Въпреки бързото даване на заден ход и опита за заглаждане на вината, казусът повдигна сериозни въпроси в публичното пространство относно бизнес етиката в България и бързината, с която предприемачите се опитват да капитализират върху чужд интелектуален труд и артистичен успех. Бай Ганьовските номера край нямат!

