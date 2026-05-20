Терзиев отсече: Този модел приключи

„От днес „Капитолия“ вече не е автокъща. Това е първа стъпка да върнем терена на столичани, като част от Борисовата градина“. Това обяви в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Столичният кмет припомни, че автокъщата се простира върху 3 декара от Борисовата градина от 2000 г.

„На тази площ могат да бъдат засадени над 150 нови големи дървета и да се изгради обществен подземен паркинг с около 300 места. Вместо това, за две десетилетия софиянци получиха асфалт, огради и луксозни автомобили за продан. Този модел приключи“, коментира Терзиев.

В поста си той съобщава, че съдът е потвърдил, че съоръженията на автокъщата са поставени незаконно.

„Дадохме достатъчно време на собственика сам да започне премахването, но това не се случи. Днес влязохме да им помогнем“, уточни кметът.

По думите ме подобни терени принадлежат на всички софиянци и не могат да бъдат използвани за частни цели.

Васил Терзиев уточнява, че след близо 12 години забавяне обсъждането на подробния устройствен план (ПУП) на парка вече е на финалната права.

