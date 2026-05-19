Бангаранга! София посрещна Дара /НА ЖИВО/

София посрещна националния ни герой DARA след победата й на Евровизия!

Грандиозното празненство в столицата по случай триумфа на Дарина Йотова във Виена се провежда на пл. „Княз Александър I“ пред хиляди души от цялата страна.

Паралелно с празненствата в столицата, във Варна – родния град на DARA – също се организира публично излъчване на концерта. Жителите и гостите на града могат да проследят събитието на голям екран, разположен до входа на Морската градина.

Кметът на Варна също се очаква да присъства в София, за да поздрави изпълнителката от името на града и неговите жители.

На 27 години Дара покори голямата европейска сцена и стана победител в престижния песенен конкурс „Евровизия 2026“. Дара безапелационно победи всички други държави и така насочи вниманието и към нашата страна, където ще се проведе следващата Евровизия през 2027 г.

