Рут изрече истината за DARA

Огромна радост, гордост, еуфория. DARA вече е национален идол. Защото DARA издържа на нещо, което малко артисти биха издържали - публичен разстрел още преди да е излязла на сцената. И после излезе, свърши си работата перфектно и спечели. Това е много силен момент. DARA не просто спечели Евровизия. Тя издържа психически на цялата истерия около конкурса и това заслужава огромно уважение. Но победата - резултатът казва всичко. Размаза ги, заяви Рут Колева за факти.бг.

"Това е много типично за нас. Първо унищожаваме артистите си, после, когато спечелят, се редим за снимка до успеха им. Дара не стана талантлива в нощта на финала. Тя беше талантлива и преди това. Просто у нас все още важи болезненото правило, че никой не е пророк в собствената си страна. На твърде много хора им трябва международно признание, за да повярват в собствените си артисти - все едно талантът става истински едва когато някой отвън го потвърди", допълни Рут.

