Отиде си фронтмен на известна група

Денис Локориер, фронтменът на групата „Доктор Хук“ от 70-те години, е починал на 76-годишна възраст след „дълга и смела битка“ с бъбречно заболяване, потвърди неговият мениджмънт.

Групата, първоначално известна като „Dr Hook & The Medicine Show“ до 1975 г., добива световна популярност с песни като „Cover Of The Rolling Stone“, „Sylvia’s Mother“ и „When You’re In Love With A Beautiful Woman“.

„С огромна тъга съобщаваме за кончината на Денис Локориер, който след дълга и смела битка с бъбречно заболяване си отиде в мир, заобиколен от своите близки, на 16 май 2026 г.“, се казва в изявление.

„Денис посрещна болестта си с изключителна сила, достойнство и устойчивост до самия край и остана дълбоко обичан от всички, които го познаваха. Той ще бъде запомнен със своята топлота, любов и трайното влияние, което остави у хората около себе си.“

В изявлението се отправят благодарности към „всички, които подкрепяха Денис по време на неговия път“.

От мениджмънта помолиха и за „уважение към личното пространство на близките му, докато преживяват тази огромна загуба“.

Локориер е роден в Юниън Сити, щата Ню Джърси, и е живял във Великобритания 24 години преди смъртта си.

Той създава групата, дебютирала през 1971 г., заедно с Рей Сойър, Били Франсис и Джордж Къмингс, преди по-късно да изгради и солова кариера.

През 2014 г. групата достига 11-о място в Топ 40 класацията с „Timeless“ – колекция от 40 песни, включваща хитове, любовни балади и по-малко известни бисери от богатия им репертоар. Това се случва повече от 40 години след дебюта им и седем години след последния им албум, влязъл в Топ 20.

В кариера, продължила близо шест десетилетия, Локориер записва над 18 албума. Той продължава да изнася концерти и след 60-годишна възраст.

Освен изпълнител, той е и автор на песни, записвани от музиканти като Боб Дилън, Уили Нелсън, Оливия Нютън-Джон и Хелън Реди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com