Заплаха от ислямисти на "Евровизия". Дара се чувства страхотно

Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на „Евровизия“ и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Това нашата представителка направи във видео, публикувано в канала на „Евровизия“ в платформата Ютуб. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица, съобщава БТА.

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в музикалния конкурс, като Дара (DARA) ще представи България с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на „Евровизия“ на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май.

Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първите полуфинали на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-ото издание на музикалната надпревара, пише Асошиейтед прес.

Изпълнители от 35 държави ще се състезават в австрийската столица под мотото „Обединени от музиката“, но пет страни - Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия - бойкотират тазгодишното издание в знак на протест срещу участието на Израел.

Във Виена са планирани пропалестински демонстрации, а мерките за сигурност са засилени. Австрийските власти посочват, че заплахата от ислямистки и свързани с Иран групи остава висока.

Израелският изпълнител Ноам Бетан е сред участниците в първия полуфинал тази вечер. Десет изпълнители ще се класират за финала в събота, а Австрия, като домакин и миналогодишен победител, ще участва директно на финала.

Сред фаворитите е Финландия с песента Liekinheitin („Огнехвъргачка“) на Линда Лампениус и Пийт Паркконен.

През последните години „Евровизия“ все по-често е съпътствана от политически спорове. Русия беше изключена през 2022 г. след нахлуването си в Украйна, а конкурсите през 2024 и 2025 г. бяха белязани от протести срещу участието на Израел заради войната в Газа.

