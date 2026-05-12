Скандал в Кан: Искат забрана на чартърите за звездите

Броени часове преди старта на грандиозния и единствен по рода си фестивал в Кан, избухна нов скандал около бляскавото събитие. Бивши пилоти, милионери и природозащитници, настояха правителствата незабавно да спрат полетите с частни самолети до фестивала.

Причината – според нови данни само миналата година богатите и известните са изгорили близо два милиона литра керосин, пътувайки до и от Кан.

Изчисленията показват, че около 750 частни полета са обслужили фестивала през 2025 г., а отделените вредни емисии се равняват на тези от 14 000 пътници на редовни двупосочни полети между Париж и Атина.

Сега знаменитостите са призовани да последват примера на Педро Паскал, който миналата година пристигна в Кан в икономична класа, или да използват влакове, когато това е възможно.

Предупрежденията идват на фона на опасения, че още през юни недостигът на авиационно гориво може да удари милиони европейски туристи.

Бивши пилоти остро разкритикуваха „безразсъдния лукс“ на частните самолети в момент, когато горивото е необходимо за спешна медицинска помощ, спасителни операции, хуманитарни мисии и отбрана.

„Ако миналата година е показателна, и тази година филмовите звезди отново ще изгорят два милиона литра гориво за фестивала в Кан“, заяви бившият пилот на частни самолети Кейти Томпсън.

„При ускоряващите се климатични промени този разточителен лукс е направо скандален, особено когато горивото е нужно за производство на храни, бедствия и хуманитарни кризи“, допълни тя.

Бившите пилоти настояват и Европейският съюз да затвори вратичките, които позволяват на най-богатите да избягват въглеродните данъци. В момента две трети от частните самолети и всички международни полети са освободени от подобни такси според действащите правила на ЕС.

„Богатите и известните, които прахосват ценно гориво, за да стигнат до филмов фестивал, не просто звучат откъснати от реалността – това е неприлично“, заяви бившият пилот на Air France Антъни Вио.

Към критиките се присъединиха дори милионери.

„Частните самолети са лукс, който само най-богатите могат да си позволят, а въпреки това повечето от тези полети не плащат данъци върху горивото и въглеродните емисии“, коментира Джулия Дейвис от Patriotic Millionaires UK.

Според организаторите на фестивала именно транспортът формира 93% от въглеродния отпечатък на събитието, тъй като голяма част от гостите пристигат с частни самолети и луксозни яхти.

