Само преди минути бяхме деца: Клуни разкри последните мигове със сестра си
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
Следете всички новини, анализи и коментари за Актьори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
Героите ще оживеят на малък екран през декември
Актьорът от „Lioness“ и „1883“ пристигна у нас със съпругата си Мина и цялото семейство
Посочи кое е най-важно за него сега
Той е висок, красив, очарователен и британец, така че е идеалният човек за тази роля“, заяви Клуни
Разследването срещу знаменитости за употреба на наркотици се разраства с нова вълна от задържания
Звездата от „Приятели“ си спомни за участието на бившия си съпруг в култовия сериал
Представя филма The Beloved - психологическа драма на режисьора Родриго Сорогойен
Битката за бъдещето на киното - така определиха кинофестивала тази година
Ако е както миналата година, то тази ще изгорят 2 млн. литра гориво за фестивала
Направихме си групичка от 4-5 семейства и сме много близки, сподели художникът
Поетичният спектакъл “Обич за обич” е на 28 май в НАТФИЗ
Нови правила забраняват това
Като дете обичала да ходи в имението на "Плейбой"
В "Адио Рио" играе Венцислав Илиев
Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г.
Твърди се, че две от най-обичаните съвременни звезди са си казала "да"
57 млн. са гледали церемонията тогава, днес цифрите са смешно ниски
Двамата обявиха публично връзката си през 2021 г
Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм