Култови актьори в сериала за Хари Потър

Николас Холт се присъединява към звездния състав на дългоочаквания телевизионен сериал „Хари Потър“ на HBO. 36-годишният британски актьор ще влезе в ролята на професор Гилдърой Локхарт – персонажа, изигран от сър Кенет Брана във филмовата поредица.

Феновете обаче ще трябва да почакат за появата му. Холт ще се включи във втория сезон на сериала.

Гилдърой Локхарт е един от най-запомнящите се преподаватели в Хогуортс – самовлюбен автор на книги за собствените си „героични“ подвизи, който става учител по Защита срещу Черните изкуства през втората година на Хари.

HBO обяви новината с намигване към прочутото му его, цитирайки заглавието на автобиографията му „Magical Me“ и една от емблематичните му реплики.

От „Скинс“ до „Супермен“

Николас Холт стана известен още като тийнейджър с ролята си в „About a Boy“, където си партнира с Хю Грант. След това се превърна в едно от разпознаваемите лица на британския сериал „Скинс“.

Холт има зад гърба си впечатляваща поредица от роли. Той играе Звяра/Ханк Маккой в четири филма от поредицата „X-Men“, а наскоро се появи и като Лекс Лутър в „Супермен“.

Актьорът е номиниран за „Еми“ за ролята си в „The Great“, участва в номинирания за „Оскар“ „Nosferatu“ и се превъплъщава в писателя Дж. Р. Р. Толкин в биографичен филм.

Новият „Хари Потър“ събира впечатляващ екип

Сериалът ще представи историята на Дж. К. Роулинг отначало, като всяка книга трябва да получи собствен сезон. Очакванията са продукцията да продължи около десетилетие.

В ролите вече са Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Паапа Есидю като Сивиръс Снейп, Джанет Мактиър като Минерва Макгонъгол и Ник Фрост като Хагрид.

Тримата млади герои са поверени на ново поколение актьори – Доминик Маклафлин като Хари Потър, Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър и Аластър Стоут като Рон Уизли.

Първият сезон, озаглавен „Хари Потър и философският камък“, ще бъде пуснат по HBO Max на 25 декември.