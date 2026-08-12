След санкциите. Русия цака Европа със златен коз

Москва извади най-тежкия си икономически коз срещу западните санкции, обявявайки мащабното задвижване на легендарното находище „Сухой Лог“ в сърцето на Сибир.

Кремъл официално освети проекта като своето най-голямо златно съкровище, което крие невижданите 2,77 хиляди тона (над 43 милиона унции) резерви от ценния метал.

Новината светкавично бе подета от китайските медии и държавни анализатори, които изчислиха, че тайникът в тайгата съдържа повече злато от целия официален златен резерв на Китай.

Пекин припомни и ключовата роля на азиатския гигант на пазара.

През последните години китайските компании извършват масирано изкупуване на руски ресурси, осигурявайки ключова финансова инжекция, която помага за стабилизирането на руската икономика под обсада.

За Китай „Сухой Лог“ е дългосрочната застраховка на Москва срещу доларовата доминация.

Златният проект събираше прах цели 60 години, след като находището бе открито още през далечната 1961 г.

Разработването му започва едва сега, защото златото в сибирската скала е силно разпръснато (едва около 2 грама на тон), което изисква технологии от ново поколение за преработка.

Също така Бодайбинският район в Иркутска област досега нямаше пътища, мостове и електроцентрали, способни да захранят подобен гигант.

Първите реални резултати от сибирския мегапроект се очакват през 2028 година, когато трябва да заработи първата фаза на златната фабрика с капацитет за преработка на 10 милиона тона руда годишно.

До 2030 година, с пускането на пълната мощност, Русия планира буквално да удвои общия си добив на злато до 6 милиона унции годишно, превръщайки се в глобален лидер на пазара, веднага след Китай.

Въпреки еуфорията в руските и китайските медии, „Сухой Лог“, няма да спаси текущия руски бюджет.

Това е така, защото добивът ще се усети реално едва след няколко години. Освен това Русия тепърва трябва да доказва, че китайското минно оборудване може напълно да замени липсващите западни технологии в условията на вечна замръзналост.

Истината е, че златото в земята е отличен геополитически щит, но то не е жива валута за ежедневни разплащания по вноса на стоки. Затова и Москва извади своя златен коз, но тепърва ще трябва да извърви дълъг и скъп път през ледовете на Сибир, за да го превърне в реална икономическа мощ.