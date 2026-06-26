Съединените щати подновиха петролните санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Ограниченията влизат отново в сила след изтичането на временните облекчения, които Вашингтон въведе по-рано през годината. Информацията бе потвърдена от украинския комисар по санкционната политика Владислав Власюк.

Блокадата на Ормузкия проток и временните мерки

Временните изключения за руския петрол бяха въведени от САЩ на 12 март в отговор на ескалацията с Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток. Тъй като страните от Близкия изток бяха възпрепятствани да изнасят суровината си през блокирания коридор, световните цени скочиха рязко. Вашингтон предприе стъпката за временно вдигане на ембаргото с цел да стабилизира международния енергиен пазар, като срокът на изключенията бе удължаван няколко пъти.

По официален план санкциите трябваше да се завърнат на 17 юни, но липсата на изявление от Белия дом и коментарите на Доналд Тръмп, че все още „обмисля“ въпроса, забавиха процеса. В крайна сметка решението бе взето на базата на текущата динамика на цените на световните пазари. За периода на временната отмяна от 12 март до 17 юни Русия е успяла да генерира допълнителни приходи в размер на над 2 милиарда долара. Решението на САЩ да подновят сакнциите ще се отрази негативно на целия свят, но най-лошо на нас - европейците.



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