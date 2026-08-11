Елаците-Мед: Бъдещето ни е да сме технологично развита компания, в която човекът остава в центъра

Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ в „Елаците-Мед“, пред в. „Стандарт“ за професиите на бъдещето, младите специалисти, връзката между образование и бизнес и защо добрият работодател трябва да дава не само възнаграждение, а сигурност и перспектива.

– Г-жо Христова, как виждате бъдещето на минната индустрия в региона?

– Виждам го като бъдеще на една все по-технологична и модерна индустрия, но преди всичко като бъдеще, свързано с хората. Минният сектор има стратегическо значение за икономиката, защото осигурява суровини, без които не могат да се развиват енергетиката, промишлеността, строителството и новите технологии. Това значение ще нараства и заради необходимостта от суровини за зеления и дигиталния преход.

В същото време минната индустрия се променя много бързо. Автоматизацията, дигитализацията и новите технологии вече са част от ежедневната работа. Те ни позволяват да бъдем по-ефективни, но и да повишаваме безопасността и да използваме ресурсите по-отговорно.

Затова съм убедена, че бъдещето принадлежи на компаниите, които успяват да съчетаят технологиите с инвестициите в хората. Можеш да имаш най-модерното оборудване, но зад него винаги стоят подготвени специалисти.

– Колко от хората, които работят в „Елаците-Мед“, са от региона?

– Над 80% от нашите служители са местни хора. Това е изключително важен показател за нас, защото зад тази цифра стоят семейства, професионални съдби и възможността хората да изграждат живота си в своя роден край.

Когато едно предприятие осигурява устойчива заетост десетилетия наред, ефектът е много по-голям от броя на работните места. То подкрепя местната икономика, създава професионални традиции и дава увереност на младите хора, че могат да имат добро бъдеще и извън големите градове.

– Какви перспективи за професионално развитие предлага компанията на местните хора в дългосрочен план?

– Нашата цел е човек да не идва в „Елаците-Мед“ просто за една работа, а да вижда възможност да изгради професионален път.

Това означава обучение още от постъпването, наставничество, придобиване на допълнителна квалификация, развитие на технически и дигитални умения и възможности за вътрешно израстване. Имаме специалисти, които са започнали професионалния си път от изпълнителски позиции и впоследствие са поели експертни и ръководни отговорности.

За нас това е един от най-ценните модели – да развиваме собствените си хора и да им даваме перспектива.

– Всяка компания говори за задържане на служителите. При Вас има хора с 20 и 30 години стаж. Какво ги кара да останат толкова дълго?

– Именно тези хора са най-силното доказателство, че връзката между служител и работодател не се изгражда само с възнаграждение.

Конкурентното и справедливо заплащане е много важно. Но хората остават там, и където чувстват сигурност, уважение и чувстват принадлежност. Важни са условията и безопасността на труда, отношението в екипа, признанието за постигнатото, възможността да се развиваш и увереността, че компанията има бъдеще.

И тази година имаме колеги, които отбелязват 20 и 30 години трудов стаж в компанията. Това е впечатляващо в днешния динамичен пазар на труда. За нас е и голяма отговорност, защото показва доверието, което тези хора са ни дали през годините.

– Какво бихте казали на един млад човек от региона, който се колебае дали да остане в родния си край?

– Бих му казала: не приемай като даденост, че за да се развиваш, непременно трябва да напуснеш родното си място.

Днес модерната минна индустрия предлага професии, които са много по-различни от представите, които част от младите хора все още имат за сектора. Търсим инженери, технически специалисти и хора с дигитални и аналитични компетенции. Работи се с модерно оборудване, автоматизирани системи, данни и технологии.

Най-важното е, че младият човек може да получи реален шанс да започне професионалния си път, да се учи от опитни специалисти и постепенно да изгради кариера близо до семейството и средата си.

– Как конкретно привличате младите хора?

– Не чакаме младият човек първо да завърши и едва тогава да се срещнем с него. Опитваме се да изграждаме връзката още по време на образованието.

Развиваме стажантски, стипендиантски и практикантски програми, както и дуална форма на обучение. За нас това не са отделни инициативи, а цялостна политика за откриване, подготовка и задържане на млади таланти.

Особено важни са стажовете. Един студент може да научи много в университета, но реалната производствена среда му дава нещо различно – възможността да види как знанията се превръщат в решения, да работи с професионалисти и да разбере отговорността, която стои зад инженерната професия.

– Имате ли вече измерими резултати от тези програми?

– Да, и те са най-добрият аргумент да продължаваме да инвестираме в тях. За периода, в който провеждаме стажантски програми, през „Елаците-Мед“ са преминали над 500 студенти, а повече от 75 от тях впоследствие са намерили професионална реализация в компанията.

Развиваме и стипендиантска програма за талантливи студенти. През последните няколко години чрез нея сме подкрепили 22 студенти, като петима вече са наши колеги.

Това са млади хора, които са влезли за първи път в компанията като студенти, получили са шанс да се докоснат до професията, а след това са избрали да свържат бъдещето си с нея.

– Кои са най-търсените специалисти в „Елаците-Мед“?

– Техническите и инженерните кадри традиционно са сред най-търсените. С развитието на технологиите обаче профилът на специалистите също се променя.

Все по-ценна става комбинацията между сериозна техническа подготовка и дигитални умения. Инженерът на бъдещето трябва не само да познава машините и технологичните процеси, но и да може да работи с автоматизирани системи, дигитален мониторинг и анализ на данни.

Затова търсим не само конкретна квалификация, а хора, които имат желание непрекъснато да учат и да се развиват.

– Срещате ли трудности при намирането на квалифицирани кадри?

– Да. Недостигът на технически и инженерни специалисти е реален и не е проблем само на минната индустрия. Конкуренцията за подготвени хора става все по-голяма.

Нашият отговор е да не разчитаме единствено на пазара на труда, а сами да участваме в подготовката на бъдещите кадри. Затова работим с професионални гимназии и университети, развиваме дуално обучение, стажантски и стипендиантски програми.

Паралелно с това инвестираме в хората, които вече са част от компанията – чрез квалификация, преквалификация, обучения и възможности за вътрешно развитие.

Особено важен е и трансферът на знания между поколенията. Имаме колеги с огромен практически опит и млади хора, които идват с нови знания и дигитални умения. Когато съберем тези две поколения в един екип, печелят и хората, и компанията.

– Какви възможности за обучение предоставяте на служителите?

– Обучението при нас е непрекъснат процес, защото и технологиите, и изискванията към професиите постоянно се променят.

Провеждаме професионални и технически обучения, обучения за придобиване и поддържане на правоспособност, програми по здравословни и безопасни условия на труд, развитие на управленски и лидерски компетенции и дигитални умения. Служителите участват и в специализирани семинари, конференции и професионални форуми.

Много важно за нас е обучението на работното място. Наставничеството и предаването на практически знания между поколенията не могат да бъдат заменени от нито един учебник.

– Как работите с професионалните гимназии и какво Ви дава дуалното обучение?

– Дуалното обучение е един от най-преките мостове между училището и реалната професия. То позволява на младите хора още по време на обучението си да разберат как изглежда работата в модерно индустриално предприятие, да изграждат трудови навици и да се учат от практиката.

За бизнеса ползата също е голяма – имаме възможност да участваме в подготовката на бъдещите специалисти и да им покажем реалните перспективи пред техническите професии.

Но има и по-широк ефект. Когато училището и бизнесът работят заедно, образованието става по-близко до реалните потребности на икономиката, а младите хора правят много по-информиран избор за бъдещето си.

– А каква е ролята на партньорствата с университетите?

– Изключително важна. Съвременната индустрия има нужда от много по-тясна връзка между академичното знание и практиката.

Чрез стажове, практики, стипендии и различни съвместни инициативи студентите получават достъп до реална производствена среда, а ние имаме възможност да се срещнем с бъдещите инженери още по време на тяхното образование.

Бизнесът не трябва да бъде само потребител на готови кадри. Той трябва да бъде активен партньор на образованието. Това е единственият устойчив начин да подготвяме специалистите, от които българската индустрия ще има нужда след пет, десет и повече години.

– Автоматизацията често поражда страх, че технологиите ще отнемат работните места. Какво се случва в минната индустрия?

– По-скоро бих казала, че технологиите променят работните места.

Автоматизацията и дигитализацията позволяват част от рутинните, тежките и рисковите дейности да бъдат ограничени. Това е положителна промяна – както за производителността, така и за безопасността на хората.

Едновременно с това обаче възниква необходимост от нови знания. Все повече се използват автоматизирано оборудване, дистанционно управление, дигитален мониторинг и анализ на данни. Затова някои професии се трансформират, а други тепърва ще се развиват.

Предизвикателството пред работодателя е да подготви хората за тази промяна, а не да ги остави да я догонват. Именно затова обучението и преквалификацията ще бъдат сред най-важните ни приоритети през следващите години.

– Какво е посланието Ви към жителите на региона за мястото на „Елаците-Мед“ в местната икономика?

– „Елаците-Мед“ е част от живота на региона и тази връзка е изграждана в продължение на години. Фактът, че над 80% от служителите ни са местни хора, най-добре показва колко непосредствена е тя.

Нашата амбиция е компанията да продължи да бъде стабилен работодател, който създава квалифицирана заетост, развива хората и дава перспектива на следващите поколения.

За мен устойчивото развитие на едно предприятие се измерва не само в производствени показатели. Измерва се и в това дали хората виждат бъдещето си тук, дали младите се връщат след университета, дали семействата имат сигурност и дали натрупаното знание остава в региона.

– Ако трябва да погледнем пет години напред – как си представяте „Елаците-Мед“, част от Група ГЕОТЕХМИН, като работодател?

– Като още по-технологична компания, но и като компания, в която човекът остава в центъра.

След пет години дигитализацията и автоматизацията ще бъдат още по-силно застъпени. Ще има нови изисквания към професиите и нови компетенции. Но технологиите сами по себе си не правят един работодател успешен.

Истинското конкурентно предимство ще бъде способността да привличаме, развиваме и задържаме добрите специалисти. Това означава конкурентно възнаграждение, сигурност, безопасна и добра работна среда, възможности за обучение и кариерно развитие и признание за приноса на всеки човек.

Искам след пет години млад човек от региона да погледне към „Елаците-Мед“ и да си каже: „Тук мога да започна. Тук мога да се развивам. Тук мога да изградя бъдещето си.“

Това за мен е най-важната мярка за успеха ни като работодател.