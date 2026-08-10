Гигантска инвестиция. Издигат нова фабрика в София

Българската компания Healthy Bars разширява мащаба на новостроящата се производствена база в София с амбицията да достигне капацитет от над половин милиард протеинови бара годишно. Инвестицията се реализира с подкрепата на финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Преди дни Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи сертификат за инвестиционен проект на компанията. Това съобщи съоснователят и управител на Healthy Bars Валентин Стрекаловски в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По-голяма фабрика

Проектът за изграждането на новото производство стартира през 2024 г., но междувременно мащабът му е увеличен. Вместо първоначално планираните 12 хил. кв. м производствената база в столичната местност Толева махала вече се предвижда да бъде с площ от около 15 хил. кв. м.

Очаква се фабриката да започне работа през третото тримесечие на 2026 г.

„Увеличаваме и ефективността – минималният производствен капацитет, който ще достигнем, е над половин милиард бара годишно“, посочи Стрекаловски.

Над 50% ръст

Компанията отчита силно търсене на продуктите си, докато европейският пазар на протеинови барове и храни за активен начин на живот расте с между 6% и 10% годишно.

Healthy Bars обаче се развива значително по-бързо от средните темпове за сектора.

„При нас ръстовете в сектора са над 30%, като тази година ще завършим най-вероятно с над 50% ръст“, коментира управителят на компанията.

За 2025 г. Healthy Bars очаква производството да достигне около 70 млн. протеинови бара, като приблизително 95% от продукцията е предназначена за пазарите в Западна Европа.

Европа иска още

Според Стрекаловски планираното значително увеличение на производствения капацитет може да бъде поето от пазара. Клиентите на компанията вече заявяват интерес към по-големи количества, което създава предпоставки за по-нататъшно разрастване на бизнеса.

Сред основните двигатели на растежа е глобалното търсене на по-здравословни храни и продукти, свързани с активния начин на живот. Тази тенденция вече се усеща и на българския пазар, където потребителските нагласи постепенно се променят.

Разширяването на производството в София ще позволи на Healthy Bars да увеличи значително обемите си и да отговори на растящото търсене на европейските пазари. Новата база се очаква да превърне България в още по-значим производствен център за протеинови и функционални храни за европейския пазар.