Дизелът удари шофьорите, въпреки евтиния петрол: Кога ще плащат по-малко

Цената на петрола пада, но на бензиностанциите картината изглежда като от друга планета. Сорт „Брент“ е поевтинял с близо 18% спрямо юнския си връх, докато дизелът в България е поскъпнал почти толкова само за месец.

Разликата между цените на дизела и бензина вече достига около 24 евроцента, а шофьорите логично питат: къде се къса връзката между борсовата цена на петрола и сумата на колонката?

Според Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, причината не трябва да се търси единствено в цената на суровия петрол, обясни той пред bTV.

Не петролът е проблемът, а какъв петрол се преработва

„Проблемът в момента не е в цената на нефта. Проблемът е в определените сортове нефт, които трябва да преработват рафиниращите компании“, обяснява Хаджидимитров.

Много рафинерии са изградени така, че да работят най-ефективно с определени сортове петрол. Когато тази суровина не е налична, производителите трябва да използват други видове, които могат да бъдат значително по-скъпи.

Това се отразява и на цената на крайния продукт.

По думите на експерта българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт „Уралс“. Сега обаче се използват пет-шест други вида петрол.

А те струват повече.

Европа остана без достатъчно рафинерии

Проблемът не е само български.

Според Хаджидимитров през последните пет години в Европа са били затворени около 20 рафинерии. Това означава по-малък капацитет за производство на готови горива и по-голяма зависимост от внос.

Когато Европа има нужда от повече дизел и бензин, а производственият капацитет не достига, цената на готовото гориво започва да се движи по различен начин от тази на суровия петрол.

Именно затова спадът на борсовата цена на нефта не означава автоматично по-евтин дизел на следващия ден.

Дизелът е царят на българските пътища

У нас дизелът има огромна тежест на пазара.

Около 70% от потреблението на горива е дизел, около 20% са бензините, а приблизително 8% е авиационното гориво, което рафинериите предоставят на свободния пазар.

През летните месеци потреблението на дизел и авиационно гориво остава високо. Това също оказва натиск върху цените.

Кога ще падне цената?

Има и добра новина за шофьорите.

В краткосрочен план Хаджидимитров очаква известно поевтиняване.

При средна цена на дизела около 1,88 лв. за литър той прогнозира, че тя може да слезе под 1,85 лв., а при благоприятно развитие – дори до около 1,84 лв. до края на седмицата.

Но има едно голямо „ако“.

Ако геополитическата ситуация остане спокойна.

При трайно успокояване на международната обстановка през есента цените биха могли постепенно да се върнат към нивата от началото на лятото, когато дизелът за кратко е бил около 1,50 лв. за литър.

Защо половината от цената е данък?

Когато плащаме за литър гориво, не плащаме само за петрола.

При цена около 1,78–1,88 лв. значителна част от сумата се формира от акциз и ДДС.

„Около половината от тази цена са акциз и ДДС. Останалата част вече са готовите продукти, печалбата, транспортът и така нататък“, обяснява експертът.

Точната структура обаче се променя според цената на суровината, разходите за преработка, транспорта и пазарната ситуация.

Ще останем ли без гориво?

Според Хаджидимитров в света няма недостиг на петрол.

Проблемът е друг – преработката.

„Нефт има в световен мащаб. В момента сме обезпечени като цяло. Има проблем с преработката, очевидно“, посочва той.

Допълнителен риск представляват проблемите с рафинерии и доставките в различни части на света. Всяко прекъсване на производството или транспорта може бързо да се прехвърли върху цената на готовите горива.

Геополитиката държи ръката върху колонката

Войните, санкциите, транспортните маршрути и международната търговия вече са пряко свързани с цената, която виждаме на бензиностанцията.

Ако конфликтите се успокоят, доставките се нормализират и транспортът поевтинее, натискът върху цените също трябва да отслабне.

Затова прогнозата за шофьорите в следващите дни е сравнително оптимистична.

„Ако всичко е наред, ще виждаме цени надолу от тази седмица“, прогнозира Хаджидимитров.

Така че за шофьорите остава един прост въпрос: дали тази седмица колонката най-после ще започне да следва борсата.