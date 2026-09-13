Петролният удар стигна Русия. Рафинериите дърпат добива надолу
Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
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Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
Рафинериите работят на предела си заради енергийната криза, но до 2035 г. капацитетът им може да се свие с 20%
Разликата между цените на дизела и бензина вече достига около 24 евроцента
Техеран е предупредил държавите от Персийския залив да убедят Доналд Тръмп да спре с офанзивата
Различни стратегии в София, Букурещ и Белград след удара по „Лукойл“ и „Роснефт“
Тя атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия
Цените на петрола отбелязаха леко повишение в азиатската търговия,след като Украйна засили атаките си срещу Русия през уикенда, което подхрани опасени...
На този фон цените на бензина в Русия покоряват исторически рекорди
Украинският генщаб обяви, че и двата обекта са доставяли гориво за руската армия
След цяла седмица протести и блокирани рафинерии, днес френските власти успяха да си върнат контрола върху рафинерията в град Донж. 150 синдикални атк...
Франция е започнала да използва стратегическите си запаси от гориво преди два дни заради широко разпространените блокади на петролни депа от страна на...
Блокадата на рафинериите във Франция продължава, а служителите на реда вече прибягват до сила. От снощи шест от осемте рафинерии в страната са блоки...