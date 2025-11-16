Решават съдбата на рафинериите на Лукойл на Балканите

Натискът върху руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ вече разклаща пазара на горива в няколко държави от региона. Румъния заяви, че няма да иска отсрочка от санкциите, докато България и Сърбия получиха временно изключение от Вашингтон. В същото време цените на бензина и дизела при северната ни съседка тръгнаха нагоре.

Румъния не отстъпва - санкциите влизат изцяло в сила

Румъния няма да иска отсрочка за санкциите срещу петролната компания „Лукойл“ и работи върху нормативен акт, с който да транспонира в националното законодателство наложените санкции, но и да ограничи негативните последици за търговските партньори на двете санкционирани компании „Лукойл“ и „Роснефт“, предаде БТА.

Въпреки предприеманите от правителството в Букурещ действия относно активите на „Лукойл“, през последните две седмици цените на горивата в Румъния вървят бързо нагоре.

Скок на цените и съмнения за спекула

Министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че увеличенията на цените на горивата не са оправдани и че е поискал от Съвета за конкуренция да разгледа въпроса, за да се избегнат потенциални изкуствени увеличения в резултат на санкциите, наложени на „Лукойл“, предаде Аджерпрес.

България с петмесечно изключение и обещание за стабилен пазар

Съединените щати изключиха българската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ от санкциите, които влизат в сила на 21 ноември срещу руските нефтени компании. Срокът, в който българските дружества няма да бъдат санкционирани е пет месеца, до 29 април догодина. Чрез лиценза, който американското финансово министерство даде за дерогация се отваря пътят към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“.

Премиерът Росен Желязков заяви, че през април догодина България ще поиска ново изключение от ограниченията и очаква пазарът на горива у нас да остане стабилен. „Пазарът ще бъде толкова спокоен, колкото е бил. Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото ние гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи“, каза той.

Сърбия също търси спасение от санкциите

Същевременно стана ясно и, че сръбската петролната компания НИС е получила от Съединените щати тримесечен срок, за да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея, но не и да развива дейност. Министерството на финансите на САЩ съобщи, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“.

По-рано тази седмица стана ясно, че американският частен инвестиционен фонд „Карлайл“ проучва възможности за придобиване на международните активи на „Лукойл“. САЩ наложиха санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ на 23 октомври, за да засилят икономическия натиск върху Русия след инвазията в Украйна.

