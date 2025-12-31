Експерт предупреди за жилищата през 2026

През цялата година пазарът на имоти беше стабилен, няма някакъв пик през последните месеци. Той беше с възходящ тренд както при търсенето, така и при цените. Предлагането продължава да е по-малко от търсенето, а това води до ръст на цените.



Достъпността на жилища все още е на високо ниво в големите градове в сравнение със Западна Европа, където повечето хора не могат да си позволят собствен дом, а живеят под наем. Това каза председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов в ефира на NOVA NEWS.

Той посочи, че с приемането на еврото в други страни се е наблюдавал пикообразен ръст на цените в рамките на 10%. По негови думи това се очаква да се случи и у нас. Причината – има чужди фондове, които искат да купуват в България цели кооперации и да ги отдават под наем. Шопов смята, че това може да предизвика още по-голям дефицит на жилища.

Може ли жилищата да станат по-евтини?

Експертът посочи, че е възможно цените на жилищата да спаднат. Той подчерта, че е важно какво е съотношението на имота към заплатата.



„Какво можем да направим? Търсенето не можем да намалим, но можем да увеличим предлагането. За тази цел трябва да се ограничи административната тежест. Например – за регулация на терен и строително разрешение са нужни три и пет години, а строителството трае две. Това много оскъпява и забавя процеса. Т.е., ако общината влезе в ролята си да урегулира територии и направи инфраструктура, ще се насочи много частен капитал, броят на жилищата ще се увеличи, а цената ще се нормализира. Не знам защо общините – най вече София, Пловдив и Варна - не правят това вече 35 години”, коментира Шопов.

Председателят на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи каза, че към момента строителните разрешения са по-малко с 50% от предходни години, а „така се прави политически пиар”.

Какво може да се направи с панелните комплекси?

Шопов обясни, че ако няма разумна държавна и общинска политика за панелните комплекси, те се обезлюдяват. Това се наблюдава в градове като Ню Йорк. Eкспертът даде пример в Дрезден – в подобни комплекси, в които няма гаражи, общината прави евтин метален многоетажен паркинг за колите. Той обясни, че това може да се случи и у нас. Според Шопов твърдението, че животът на панелните апартаменти е 50 години, не е вярно. Той обясни, че става дума за „счетоводно амортизиране на актива”, а ако жилището се подържа – животът му е стотици години.

Урбанизацията на София

Експертът обясни, че София е много добре планирана в миналото, но проблемът е, че през последните 35 години липсва концепция за развитието ѝ. Той посочи, че столицата се развива хаотично според инициативата на инвеститорите, „което е абсурдно”. И подчерта, че се извършва "градоустройство на парче, без цялостна концепция за силует на улица, за инфраструктура на града”. Той изрази недоумение защо не се работи по тези проблеми.

Умни градове

Според Шопов т.нар. умни градове са всъщност умно планираните – с транспортни разстояния, жилищни и промишлени зони. По негови думи градове, пълни с технологии, не могат да бъдат включени в тази категория.

