Бум при цветните камъни: Рубините поскъпнаха с 400% за 10 години

Пазарът на скъпоценни камъни преживява сериозни трансформации, като докато цената на диамантите спада, цветните камъни бележат драстичен ръст. Пазарът на редки и скъпоценни камъни е изключително чувствителен на промени и се диктува от няколко ключови световни центъра.

Търговията се осъществява основно в Джайпур (Индия), известния квартал „Силом“ в Банкок, Хонконг и Антверпен. Това каза Ася Гардели, гемолог, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Според нея дистрибуцията в глобален мащаб се случва и чрез големите международни изложения в Тусон (САЩ), Базел (Швейцария), Виченца (Италия) и Хонконг, които играят ролята на основни хъбове. Много е важно да се направи ясно разграничение между камъните, предназначени за вграждане в бижута, и тези с инвестиционна цел. Разликата е огромна както в качеството, така и в цената. Качеството е водещият фактор, който определя дали един продукт е инвестиционен.

„Ситуацията на пазара в момента е изключително динамична“, коментира гостът. Докато цената на диамантите в световен мащаб е спаднала с около 30% през последните години, при цветните скъпоценни камъни се наблюдава обратна тенденция – невероятен бум и покачване на стойността.

Градели обясни, че този драстичен скок се дължи на изчерпването на мините, особено в известния район Могок в Мианмар. Налага се копаене на по-голяма дълбочина, което оскъпява процеса. Освен изчерпването на залежите, влияние оказват и модните течения.

Пример за това са турмалините, които допреди 15 години са се вграждали основно в сребърни бижута, докато днес намират място в златни изделия и цената им е значително по-висока. Подобна е ситуацията и при шпинелите и гранатите.

Инвестиционен потенциал и край на старите догми

В съвременната гемология вече не съществува категоричното разделение на скъпоценни полускъпоценни камъни. В миналото като скъпоценни са се определяли само рубинът, сапфирът, смарагдът и диамантът. Тя допълни, че днес вече всичко спада под общата графа „скъпоценен камък“, тъй като един висококачествен гранат, александрит или турмалин може многократно да надвиши цената на диамант с аналогична големина.

„В България тепърва започва развитието на инвестиционния пазар в този сегмент“, отбеляза събеседникът. За разлика от инвестиционното злато, където кюлчетата са идентични, при скъпоценните камъни водеща е уникалността – няма два еднакви естествени камъка. Това прави инвестицията по-персонална и емоционална. В Западна Европа традицията за предаване на такива активи между поколенията съществува от десетилетия, докато у нас интересът сега се пробужда.

Спадът в цената на диамантите се дължи до голяма степен на навлизането на синтетичните аналози. Синтетичните диаманти нахлуха масово в бижутерията, но опитите да бъдат представени като инвестиционен продукт са абсурдни, тъй като те нямат почти никаква вторична стойност. Гардели поясни, че цената им се е сринала с около 70%, доближавайки се до себестойността им.

Рисковете: Синтетика, третиране и сертификати

Гостът предупреди, че пазарът крие множество капани за неопитните купувачи. Най-честите измами включват продажба на синтетични камъни като естествени или предлагане на силно третирани екземпляри. При рубините, например, често се използва запълване с оловно стъкло.

Такова третиране променя структурата до степен, че камъкът престава да се счита за естествен. При сапфирите се среща термодифузно третиране или такова с берилий.

„Дори наличието на гемоложки сертификат не винаги е гаранция, ако той не е издаден от реномирана лаборатория и ако камъкът не е запечатан“, коментира Гардели. Тя сподели случай от практиката си, при който клиент е представил за анализ два големи рубина със сертификати за естествен произход, които впоследствие са се оказали синтетични.

Инвестиционните камъни са тези, които са максимално близо до вида, в който са излезли от природата – само шлифовани, без допълнителни намеси. Допустимо е единствено нагряването като широко разпространен метод, но най-висока стойност имат напълно нетретираните екземпляри. „Затова консултацията с гемолог и проверката на сертификата са задължителни стъпки преди всяка сериозна покупка“, категоричен бе гостът.

