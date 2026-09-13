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$3 млн. за чифт обувки

$3 млн. за чифт обувки

3 млн. долара е най-високата сума, платена за чифт обувки. Моделът е вдъхновен от обеците на холивудската актриса от 40-те години Рита Хейуърт. Обувки...

19 август | 20:10
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