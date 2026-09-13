Бум при цветните камъни: Рубините поскъпнаха с 400% за 10 години
Това каза българският гемолог Ася Гардели
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Това каза българският гемолог Ася Гардели
Супериграчът на Ювентус плати 2,5 млн. долара за часовник
3 млн. долара е най-високата сума, платена за чифт обувки. Моделът е вдъхновен от обеците на холивудската актриса от 40-те години Рита Хейуърт. Обувки...