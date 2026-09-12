Всичко за Блумбърг

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Блумбърг не вярва в късмета

Блумбърг не вярва в късмета

Първите си пари заработил, като продавал новогодишни играчки заради скаутски лагер Преуспелият медиен магнат проучва дали да се бори за президент на...

17 януари | 21:10
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Свръхбогатите с нови печалби

Свръхбогатите с нови печалби

Най-богатите хора на планетата са станали още по-богати, прибавяйки 524 милиарда долара към общото си нетно богатство, показва Индексът на милиардерит...

02 януари | 22:00
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