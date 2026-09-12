Бум при цветните камъни: Рубините поскъпнаха с 400% за 10 години
Това каза българският гемолог Ася Гардели
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Това каза българският гемолог Ася Гардели
Оcнoвaтeлят нa "Лyĸoйл" Baгит Aлeĸпepoв остава най-богат
Има обаче и губещи фирми и бизнесмени
Коментар в Блумбърг на интервюто му във Файненшъл таймс
Става въпрос за руския петрол
Премиерът на Италия Марио Драги заяви, че "мнозинството вносители" вече са си открили сметки в руска валута
Блумбърг представи списък с 50 души, които определят "безпрецедентната" 2020
Милиардерът пусна клип и подаде документи за демократичните праймъри
Споразумение с Пентагона го изстреля на върха на класацията на Блумбърг
Конфликтът бе неестествен за двамата диктатори и какво е едно извинение между двама мъже, които могат да направят много, за да се подкрепят взаимно?...
Милиардерът отказа да се кандидатира, за да не увеличи шансовете на Тръмп и Круз Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг заяви, че няма да се кандида...
Първите си пари заработил, като продавал новогодишни играчки заради скаутски лагер Преуспелият медиен магнат проучва дали да се бори за президент на...
С изключение на няколко смели инициативи, Гърция е поела курса към излизане от еврозоната. Колко силно това може да навреди на икономиката? Колко бърз...
Стара Загора. Градът на липите не можа да спечели награда от традиционния конкурс „Предизвикателство за кметове" на фондация „Блумбърг", но староза...
Стара Загора. София и Стара Загора са единствените български градове, които се класираха за финала на Фондация Блумбърг „Предизвикателство за кметове"...
Стара Загора. Борд за предприемачество и иновации, който да подпомага младите и образовани хора да създават свой бизнес. Това е идеята, която Староза...
Стара Загора. Шестте най-големи града в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, са се включили в световния конкурса на фонд...
София. Страната ни заема 42-ро място в света и е на 6-о в Източна Европа и Централна Азия по правене на бизнес. Това пише изданието „Блумбърг", което...
Бургас. Бургас ще бори престижния конкурс на фондация "Блумбърг" със звукова навигация за незрящи. Проектът предвижда в морския град да се изгради спе...
Най-богатите хора на планетата са станали още по-богати, прибавяйки 524 милиарда долара към общото си нетно богатство, показва Индексът на милиардерит...