Рудник “Елаците” единственият в България с три пречиствателни станции

Елаците-Мед АД откри трета пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на своя рудник, който се намира в района на град Етрополе. Това е единствената мина в България с три такива съоръжения.

Първото е изградено през 2010 година, второто – през 2014 година по японска технология на Mitsubishi Тechno Corp (ММTEC) , а третата е на германската компания EnviroChemie.

Проектът е реализиран с участието на дружества от Група ГЕОТЕХМИН – инвеститор – Елаците-Мед АД, строител - Геострой АД, проектант – Геопроект ЕООД, доставчик на технологичното оборудване е Геотрейдинг АД. Новото съоръжение е изградено по технология на германската EnviroChemie, базирана на модулната система Envimodule.

„За мен е чест днес да открием заедно с вас новата пречиствателна станция, която е по съвсем нова технология и подобрява качеството на водата, която се влива в река Малък Искър. Това е третата пречиствателна станция. Първата беше построена през 2010 година, втората е по технология на „Мицубиши“ и сега третата е

по иновативна германска технология“, каза проф. дтн инж. Цоло Вутов

- управител на Геотехмин ООД и председател на Надзорния съвет на Елаците-Мед АД и допълни – „Благодарение на усърдието на целия колектив - на Елаците-Мед, на Геотехмин, и на дъщерните фирми сме постигнали равновесие: бизнес, екология, социална политика и заедно с обществеността от Етрополе сме постигнали тези резултати. Благодаря ви от сърце и душа!“

„Това е последният реализиран проект от концепцията ни за управление на водите и той стана факт благодарение на усилията на колегите от Геопроект, Геотрейдинг, Геострой и Елаците-Мед. Той доказва нашите намерения да управляваме аспектите на околната среда така, както е необходимо и така, както изисква нашето законодателство“, каза изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Драгомир Драганов. Той отбеляза, че компанията ще продължи реализирането на проекти в екологичната сфера.

Пречиствателната станция е от изключително значение за община Етрополе

и региона. „Всички ние трябва да сме горди, защото това е единственият рудник в България, а може и на Балканите, с три пречиствателни станции. Да се управляват екологичните процеси в целия рудник, се изисква много работа, всеотдайност, остър ум, екипност и доверие. Аз не се съмнявам, че притежавате тези качества“, отбеляза инж. Владимир Александров – кмет на община Етрополе.

Сред официалните гости на събитието бяха също заместник-управителите на Геотехмин ООД д-р инж. Владимир Вутов, д-р инж. Иван Вутов и изпълнителният директор Доминик Хамерс, представители на проектанта – Геопроект ЕООД, на Енвирохеми – България – Мария Начева-Шварц, инж. Петко Гатев от SGS – България.

„Елаците-Мед е изключително отговорно предприятие.

Всяка капка от водата, която се събира от рудника,

или се връща в оборотен цикъл в производството, или се пречиства. Съоръжението, което откриваме днес, е прекрасен пример. През него минават 360 кубика вода на час. Водата се третира безкомпромисно, преди да се заусти към природата“, изтъкна Мария Начева – Шварц. Тя обясни, че освен технологията, важен е и екипът, който е работил по реализирането на съоръжението. „Хората от Елаците-Мед, от Геострой, Геотрейдинг и Геопроект, заедно с екипа на Енвирохеми - България успяха да направят един прекрасен екип, който е в основата на реализацията на тази пречиствателна станция.“

Лентата беше прерязана от инж. Ивайло Станев – Геопроект, инж. Драгомир Драганов – Елаците-Мед, д-р Мария Начева-Шварц – Енвирохеми - България, инж. Владимир Александров – кмет на община Етрополе, проф. дтн инж. Цоло Вутов – Геотехмин, Цветелин Павлов – директор на БД „Дунавски район“, инж. Ирена Петкова – РИОСВ – София, д-р инж. Иван Вутов – Геотрейдинг и д-р инж. Владимир Вутов – Геострой (отляво надясно)

Най-новата пречиствателна станция в Рудник „Елаците“ бе осветена от Ловчанския митрополит Гавриил и игумена на Етрополския манастир отец Емил Якимов.

След официалното откриване и освещаването инж. Станимир Гергов, ръководител на цех „Пречиствателни станции и хидротехнически съоръжения“, представи съоръжението на гостите.

Инж. Станимир Гергов:

Контролът върху качеството на входящите и пречистените води е ключов момент

Новата пречиствателна станция е от модулен тип, с възможност за надграждане. В момента всеки от четирите модула пречиства по 25 литра в секунда – общо 100 литра в секунда. С нова инвестиция вече започна развитие на проекта и надграждането му.

„Приложено е иновативно технологично решение, използващо турбулентния режим на движение на флуид за осъществяване на конвекцията между вода и реaгенти“, обясни инж. Станимир Гергов, ръководител на цех „Пречиствателни станции и хидротехнически съоръжения“ по време на представянето на съоръжението. Иновативната технология на германската компания използва система от тръби - флокулатори, през които минава водата, която се пречиства с химически реагенти, които се дозират автоматично. След това третираните води постъпват в ламелни сепаратори за утаяване. Пречистената вода се влива в река Негърщица, която е ляв приток на река Малък Искър.

Контролът върху качеството на входящите и пречистените води е основен и ключов момент за правилната технологична работа на съоръженията за пречистване на отпадни води. Контролът се изразява в няколко аспекта - автоматизирана система за управление, която визуализира в реално време ключови качествени параметри; ежедневен контрол осъществяващ се във вътрешната лаборатория на съоръженията; ежеседмичен контрол, извършен чрез разширен химичен анализ във фирмената лаборатория и ежемесечен реализиран с химичен анализ от независима, външна акредитирана лаборатория;

Пълната автоматизация е метод за управление на процеси, позволяващ да се сведе до минимум човешката намеса чрез поредица от изпълнението на логически задачи.

Д-р Мария Начева – Шварц:

Пречиствателното съоръжение е единствено от този тип в България

„Пречиствателното съоръжение е единствено от този тип в България и то отговаря на нуждите от пречистване на води от Рудник „Елаците“. Всеки рудник има своя специфика и затова се изграждат различни видове пречиствателни станции за отпадъчни води. Подобни на това съоръжение сме изграждали в Русия, също в рудодобивни компании по света“, обясни д-р Мария Начева – Шварц – управител на „Енвирохеми – България“ – компанията, по чиято технология е изградено съоръжението.

Елаците-Мед предвижда надграждане на съоръжението с още едно стъпало с 6 модула, които ще обработват допълнителни 150 литра в секунда. По този начин пречиствателната станция ще пречиства общо 250 литра в секунда. Предишната пречиствателна станция, която е изградена по японска технология на Mitsubishi Тechno Corp (ММTEC) обработва по 80 литра в секунда и общо ще се пречистват 330 литра в секунда. По този начин ще се пречистват водите и при екстремно количество валежи и силно снеготопене.

