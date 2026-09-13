Рудник “Елаците” единственият в България с три пречиствателни станции
Новата ПСОВ по иновативна германска технология допълва цялостната концепция за управление на водите в рудника
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Новата ПСОВ по иновативна германска технология допълва цялостната концепция за управление на водите в рудника
Не са правени реконструкции и обновяване на пречиствателните станции от Варна в посока Дуранкулак, каза пред медиите министърът на околната среда и во...
До 2020-а година България трябва да спре депонирането на утайки от пречиствателните станции и да започне тяхното използване като ресурс. Това заяви ми...
София. И това лято голяма част от морските общини като Созопол, Слънчев бряг и Бургас ще останат без нови пречиствателни станции. Причината е в забавя...