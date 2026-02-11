Новите инвестиции! Получаваме директен достъп до държавния дълг

Нови правила позволяват инвестиции в ДЦК без такси и посредници

След години на разговори и неуспешни опити българските граждани са на прага на реална промяна в начина, по който могат да управляват спестяванията си. Законодателни промени отварят възможност за директно инвестиране в държавни ценни книжа (ДЦК), без посредници и без такси. На фона на ниските лихви по депозитите това поставя нови въпроси за доходност, риск и ролята на държавата като емитент.

Как българите ще купуват ценни книжа

След законови промени, подготвени от Министерство на финансите, българските граждани ще получат право да инвестират собствени средства директно в ДЦК, предназначени специално за физически лица. Досега този пазар беше на практика затворен за домакинствата и достъпен основно за банки, пенсионни фондове и институционални инвеститори. Новият режим цели да даде на гражданите възможност да участват пряко във финансирането на държавния дълг. Това се случва чрез промени в Закона за държавния дълг и подзаконови нормативни актове.

Предвижда се държавата да емитира специални серии ДЦК за физически лица, които няма да се търгуват свободно на вторичния пазар, а ще се купуват директно от държавата. Покупките ще могат да се извършват чрез онлайн платформа, администрирана от държавата, както и на гише в клоновете на Български пощи. Целта е достъпът да бъде максимално широк, включително за хора без инвестиционен опит и без електронен подпис. Това напомня на модели, използвани в други европейски държави.

Ключов елемент в новия модел е липсата на такси и комисиони за гражданите. Разходите по пласирането и обслужването на емисиите ще бъдат поети от държавата, което означава, че доходността за инвеститорите ще зависи изцяло от параметрите на самите облигации. Това ги отличава от много банкови и инвестиционни продукти, при които таксите значително намаляват реалната печалба. Именно този детайл беше подчертан от финансовото ведомство като основно предимство.

По предварителна информация ще има поне една или две емисии годишно, с различен матуритет, например три, пет или десет години. Лихвите ще бъдат фиксирани и обявени предварително, като плащанията ще се извършват директно по сметка на инвеститора. Това превръща държавните ценни книжа в алтернатива на класическите срочни депозити, но с по-дълъг хоризонт. Всяка емисия ще има ясно определени условия, публикувани предварително.

Важно е да се подчертае, че тези инвестиции няма да бъдат застраховани от Фонда за гарантиране на влоговете, както е при депозитите. Гаранцията тук идва от самата държава като емитент на дълга. Това означава, че рискът е пряко свързан със способността на държавата да обслужва задълженията си, което експертите определят като нисък, но не и нулев. Този нюанс присъства ясно в официалните разяснения.

Как експертите оценяват новата възможност

Финансови анализатори коментират, че достъпът на граждани до ДЦК идва в момент, когато класическите срочни депозити окончателно губят ролята си на инструмент за доходност. По данни на Българска народна банка лихвите по едногодишните депозити на домакинствата в момента най-често се движат между 0,4% и 0,8%, а при по-кратките срокове в много случаи остават под 0,3 процента. Това означава, че дори при дългосрочно блокиране на средства реалният доход остава минимален.

Икономистът Георги Ангелов коментира в публични изяви, че възможността за директно участие на гражданите в държавния дълг е закъсняла, но логична стъпка. По думите му ДЦК са инструмент, който в много държави се използва именно от домакинствата като алтернатива на депозитите. Той подчертава, че ключовото предимство е предвидимостта, идваща от фиксирана лихва и ясно разписан падеж, което за много спестители е по-важно от високата доходност.

Финансовият консултант Тихомир Тошев отбелязва, че ДЦК могат да се окажат особено привлекателни за хора, които традиционно разчитат на банкови депозити. В свои коментари той посочва, че за тази група инвеститори най-важен е ниският риск и ясният ангажимент от страна на държавата. Според него именно прозрачните условия и липсата на такси ще бъдат решаващи за доверието на домакинствата.

От своя страна банкерът Левон Хампарцумян подчертава, че новият инструмент няма да измести депозитите, а ще ги допълни. По думите му банките остават място за ликвидност и ежедневни нужди, докато ДЦК са подходящи за средства, които не са необходими в краткосрочен план. Той отбелязва, че за много домакинства това ще бъде първи досег с реален инвестиционен продукт, издаден от държавата.

Експертите са единодушни и по още един въпрос - инфлацията. Дори при по-висока номинална лихва по държавните ценни книжа, реалната доходност ще зависи от темпа на поскъпване на живота. Това означава, че гражданите ще трябва да сравняват ДЦК не само с депозитите, но и с инфлационните нива. Именно тук според анализаторите ще се крие реалната стойност на новия инструмент.

