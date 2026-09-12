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Лондон пуска ислямски бонове

Лондон пуска ислямски бонове

Лондон. Великобритания обяви мащабна програма за издаване на ценни книжа, съответстващи на законите на шериата. Премиерът Дейвид Камерън се очакваше...

29 октомври | 22:05
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