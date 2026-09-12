Новите инвестиции! Получаваме директен достъп до държавния дълг
Възможността е закъсняла, но логична стъпка, смята икономистът Георги Ангелов
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Възможността е закъсняла, но логична стъпка, смята икономистът Георги Ангелов
Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа
През настоящата седмица се очаква да стане ясно и как ще изглежда план-сметката за 2025 година
От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките
1,5 млрд. еврооблигации бяха пласирани вчера
Meждy янyapи 2020-a и aпpил 2022 гoдинa гpyпaтa e paбoтилa ĸoopдиниpaнo
Засега е прието българско гражданство да не се предоставя срещу краткотрайни инвестиции
Гражданите и фирмите ще могат да инвестират в държавни ценни книжа, които ще се търгуват на Българската фондова борса. Новата възможност ще даде добра...
Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови Държавни ценни книжа с номинал 400 млн. евро и с падеж на 3 декември 2015 г. П...
Пишем сценарий за погребението на банката, призна Ревизоро Не всички пари на болници и общини в КТБ ще бъдат загубени, тъй като част от тях са гарант...
1,228 млрд. лв. трябва да плати хазната на 1 декември по издадените в края на юни държавни ценни книжа. Това става ясно от календара на БНБ за предсто...
София. Министърът на финансите Петър Чобанов ще бъде упълномощен на днешното заседание на кабинета да предприеме действия за подготовка емитирането на...
Лондон. Великобритания обяви мащабна програма за издаване на ценни книжа, съответстващи на законите на шериата. Премиерът Дейвид Камерън се очакваше...
Ценните книжа на компанията стигнаха до 23,97 долара за акция