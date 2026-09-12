Голямото състезание за критични суровини стигна и до България
Страната вече има позиции при медта и барита, и разполага с неизползван потенциал при волфрама и мангана
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Страната вече има позиции при медта и барита, и разполага с неизползван потенциал при волфрама и мангана
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