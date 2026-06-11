Дом на ужасите съсипвал дечица

Германските власти разследват сериозни твърдения за насилие над деца в дом в региона Обералгой, съобщи bTV. Институцията, управлявана от фундаменталистка християнска организация, вече е затворена, а случаят повдига въпроси за контрола върху подобни затворени общности, предава RTL.

Домовете за деца би трябвало да защитават обитателите си от опасностите на външния свят. В един такъв дом в региона Обералгой обаче, изглежда, е било необходимо властите да погледнат по-внимателно какво се случва зад заключените врати.

Сега службата за закрила на младежите се е намесила и е отстранила децата на възраст от шест до дванадесет години. Но как е възможно нещата да са се влошили толкова много?

В средата на април службата за закрила на младежта затваря институцията. В момента прокуратурата води разследване. Според твърденията на едно дете е била намазана люта паста по устните му, а има и сведения за ледени душове и поставяне на тапи в устата. Домът е бил управляван от фундаменталистка християнска организация.

От някогашното присъствие на деца в къщата „Зеенест“ днес напомнят само няколко детски столчета и надраскана черна дъска. Какво се е случвало в дома за деца, сега се изяснява от компетентните органи.

„Прокуратурата в Кемптен започна предварително разследване по подозрение за малтретиране на поверени лица. Съседи са чували писъците на децата и многократно са викали полиция“, съобщава репортерът на RTL Михаела Йохансен от Обералгой.

Сериозни обвинения в съдебно разпореждане

В съдебен документ са изложени тежки твърдения. В него, наред с друго, се посочва:

„Дете е било притиснато към пода, докато започне да кърви от носа (...) Например на няколко пъти против волята на дете по устните му е била намазвана люта паста самбал олек (...) Друго дете е било завлечено против волята му под душа и там е било залято със студена вода“, се казва в документа на Баварския административен съд в Аугсбург.

Домът е бил управляван от сдружението Mission Freedom. Организацията отхвърля обвиненията. В случая важи презумпцията за невиновност. Въпреки това възпитателните ѝ принципи от години са обект на критики.

„Те имат много силна мисионерска насоченост. Налице е силна вяра в свръхестествени сили. Може да се каже: това е много затворен светоглед, който не е отворен за критика или за съществена саморефлексия“, казва адвокатът Матиас Пьол, член на разследващия колектив.

Председателката на сдружението Габи В. ясно показва в публикациите си онлайн, че според нея действа пряко от името на Бог и следва силно мисионерска линия.

Експерти предупреждават за рискове при работа с деца

Експерти определят организацията като християнско фундаменталистка. Това крие особени рискове, когато става дума за работа с непълнолетни, както в случая с детския дом.

„Такъв дом е затворена система. А официално човек може да каже много неща за това какво се случва там. Смятам, че властите наистина е трябвало да проверят случая по-задълбочено“, коментира Габриеле Трибел, депутат от партия „Съюз 90/Зелените“ в провинциалния парламент.

Според специалисти подобно внимание е необходимо и към т.нар. „християнски инфлуенсъри“ в социалните мрежи. Те все по-често се превръщат в ролеви модели, особено за млади хора, които търсят посока и опора.

„Около 50 процента от младите хора, които се присъединяват към подобни движения, го правят чрез инфлуенсъри (...) Когато някой ми казва: ‘Точно така трябва да се държиш, тогава ще бъдеш от добрите, тогава ще бъдеш спасен — това е прекрасно’“, обяснява религиоведът и експерт по секти Георг Шмид.

Не всяка религиозна активност онлайн е опасна

Разбира се, не всеки, който цитира библейски стихове онлайн или популяризира християнски ценности, представлява опасност. Експертите обаче подчертават, че е важно да се прави внимателна преценка. Причината е, че радикалните религиозни възгледи често се припокриват с идеи на крайнодесни и антидемократични движения.

„Съществува движение на т.нар. неохаризматични, фундаменталистки общности, които съчетават вяра в чудеса, изцеление и екзорсизъм с тези крайни фундаменталистки ценности“, казва Георг Шмид.

Най-уязвимите членове на обществото — децата — трябва да бъдат защитени от подобни влияния. Независимо дали те идват от социалните мрежи, или се случват зад стените на институция.

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