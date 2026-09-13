Социалните работили с един от убийците на Георги. Призив към всички родители и предупреждение
Говори министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова
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Говори министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова
Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
Възползват се и имигрантите
Предстои да уточним къде е майката – какво се случва, тя полага ли грижи за децата, казват социалните
Десетки граждани се събраха пред германското посолство днес, за да протестират срещу отнемането на седеммесечната Катерина от българското й семейство...
Майката на онкоболния Мустафа няма средства, за да го посещава в болницата. Това стана ясно от самата нея, която разказа пред Нова тв, защо го е изост...
Шумен. Дете на една година беше нахапано жестоко от плъх в дома си. Инцидентът е станал в шуменското село Драгоево, съобщава бТВ. Момченцето е прието...
Майката на Цецко с ампутираните пръстчета пък иска да изведе бебето си в Гърция
София. Социалните служби започват проверки в 8-те социално-педагогическите интерната в България. Причината е скандалният случай с бити деца в дома в С...
Враца. Социалните служби отнеха три месечно бебе от майка му, поради системно недохранване, съобщи бТВ. В резултат детето тежи три килограма и е с опа...