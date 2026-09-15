Днес е Евтихий Тих, един знак носи добра поличба
Предците ни избягвали кавгите и злите думи, а по времето гадаели каква ще бъде есента и следващата реколта
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Предците ни избягвали кавгите и злите думи, а по времето гадаели каква ще бъде есента и следващата реколта
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