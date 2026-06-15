Шок в центъра на Пловдив: Мъж се движи като зомби насред оживен булевард

Тревожна гледка посред бял ден разтърси центъра на Пловдив. Млад мъж във видимо неадекватно състояние беше забелязан да се движи по бул. „Мария Луиза“, като според очевидци поведението му напомняло на човек под въздействието на фентанил.

От разпространени кадри се вижда как мъжът залита по пътното платно, пада на улицата и застрашава живота си сред движещите се автомобили. Малко по-късно той се насочва към пешеходната зона, блъска се в близка сграда и продължава да се движи дезориентирано.

В крайна сметка младият мъж колабира между паркирани автомобили и губи съзнание.

На място са изпратени полицейски екипи и линейка, след като състоянието му е оценено като сериозно.

Случаят е поредният, който поражда опасения за разпространението на фентанил в Пловдив. Ако преди подобни инциденти са били концентрирани основно в определени квартали, днес подобни гледки все по-често се наблюдават и в централните части на града.

По данни, цитирани през последните дни, осем смъртни случая в Пловдив през изминалата година са били свързани с употребата на фентанил. За цялата страна броят им достига около 100.

Специалистите предупреждават, че фентанилът е сред най-опасните синтетични опиоиди в света. Дори минимални количества могат да доведат до тежко отравяне, дихателна недостатъчност и смърт.

Здравните и правоохранителните институции продължават действията срещу разпространението на наркотика, но случаите, свързани с него, предизвикват все по-сериозно обществено безпокойство.

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