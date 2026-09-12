Реши се съдбата на къпалня "Мария Луиза"
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Твърди си, че е в полза на обществения интерес
От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка
В крайна сметка младият мъж колабира между паркирани автомобили и губи съзнание
Първоначално автомобили няма да се движат в участъка от „Лъвов мост“ до Централна жп гара
88-годишната княгиня Мария Луиза стана прабаба
Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков
София. Държавата има право на имота и сградите на двореца "Ситняково", постанови Софийският окръжен съд. Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луи...
София. Движението по Лъвов мост и по бул. "Мария Луиза" ще бъде спряно за 45 дни от 4 юни заради изграждането на кръстовище и последния етап на туне...