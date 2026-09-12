Спират движението на "Лъвов мост" и "Мария Луиза" за 45 дни

София. Движението по Лъвов мост и по бул. "Мария Луиза" ще бъде спряно за 45 дни от 4 юни заради изграждането на кръстовище и последния етап на туне...