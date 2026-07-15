Реши се съдбата на къпалня "Мария Луиза"

Столичната община отчете успех в защитата на обществения интерес в Борисовата градина. Поземленият имот на емблематичната къпалня „Мария Луиза“ вече официално е актуван като общинска собственост. Новината съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев след повече от четиричасово заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).

По време на заседанието бяха разгледани всички постъпили предложения, становища и възражения по проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. В обсъждането участваха представители на Столичната община, районните администрации, Столичния общински съвет, Камарата на архитектите, Съюза на ландшафтните архитекти и други експерти.

Арх. Георгиев съобщи, че общината е предприела необходимите правни действия за придобиването на терена на къпалнята. Имотът вече е вписан в кадастралната карта като общинска собственост.

В рамките на усилията за защита на обществения интерес Столичната община е възложила независим правен анализ на адвокат Бакалова от кантора „Бакалова и Дамянов“. Според заключенията му за част от имотите в Борисовата градина липсва законово основание те да са преминали в частни ръце.

Затова общината вече оспорва редица актове за частна собственост върху терени в парка. Целта е, ако съдът установи, че те са били придобити незаконосъобразно, имотите да бъдат върнати в полза на обществото без изплащане на обезщетения.

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