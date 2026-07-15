Топ журналист каза лъжата, която съобщиха на всички българи

По 300 евро дава ООН на всички българи. Ако получите такава новина по вайбър или друг канал, можете спокойно да я изтриете. Както и всяка друга, която обещава печалба, награда, потвърждение за направена доставка, критичен лимит с телефона, пощата и всичко останало, за което можете да се сетите.

Фалшиви съобщения и опасни линкове във вайбър е новата любима схема на измамници, за да ни откраднат пари и лични данни. Проверка на “България Днес” показа, че зложелатели са се активирали в чатовете на мобилните ни телефони, докато досега по-често ни атакуваха през имейлите.

Бъдете внимателни какви линкове отваряте в чатовете

Във вайбър измамниците изпращат съобщение, в което се твърди, че ООН отпуска “300 евро социално плащане” на всички български граждани. Към текста е приложен линк към фалшив сайт, чрез който се събират лични и банкови данни. За да звучи по-достоверно, схемаджиите използват снимка и име на популярна личност, за да могат наивниците по-лесно да се хванат на кукичката.

Така, без да знае част, от измамата става журналистът Златимир Йочев, който е водещ на сутрешния блок “Тази сутрин” по Би Ти Ви.

“Някой злоупотребява с моето име и снимка във вайбър, разпространявайки фалшиво съобщение за “300 евро социално плащане от ООН” с линк към измамен сайт за кражба на лични данни. Не съм изпращал такова съобщение! Няма подобна програма на ООН. При съмнение – проверете директно с мен”, апелира Йочев, опитвайки се да предпази хората от кражба.

Освен журналиста Лилия Маравиля е поредната популярна личност, станала жертва на злоупотреба с нейния образ и глас в онлайн пространството. Измамата е осъществена чрез дийпфейк технология, която генерира фалшиво рекламно видео, базирано на реални кадри от телевизионно участие на актрисата. Маравиля вече е подала официален сигнал в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП).

“Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса: “Ти рекламираш ли този крем?”. Разбира се, че това не е моят глас, но за хора, които не ме познават, това абсолютно може да мине като истина”, коментира Маравиля.

Актрисата изрази сериозно възмущение, че чрез подобни генерирани с изкуствен интелект материали потребителите се примамват да харчат личните си средства за продукти с неясен произход и състав.

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