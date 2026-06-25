Акция без аналог: Държавата си взе язовир Ахелой със сила

Областната администрация в Бургас намери решение на дългогодишен казус от 2021 г., като принудително иззе и си върна контрола над язовир „Ахелой“. Водният обект е публична държавна собственост и е предназначен за приоритетно питейно-битово водоснабдяване на региона. Мащабната съвместна акция на институциите е прецедент за страната и показва категоричен отпор срещу самоуправството с държавни имоти.

Хронология на закононарушението

Конфликтът датира от 2016 г., когато фирма „Янулов и Ко“ ЕООД сключва договор за наем с „Напоителни системи“ ЕАД. Този договор обаче е официално прекратен със заповед през 2021 г. Междувременно, с решение на Министерския съвет от 2020 г., язовирът е обявен за приоритетен питеен източник и управлението му е прехвърлено на областния управител на Бургас.

Въпреки променения статут и пълната забрана за развиване на аквакултури, частното дружество продължава незаконно да стопанисва 67 декара от водната площ на язовира в землището на село Бата, община Поморие. През 2024 и 2025 г. държавата изпраща многократни писмени покани за доброволно освобождаване на обекта, но те биват напълно пренебрегнати. Последната отсрочка е дадена до 12 май 2026 г., след личен разговор с управителя, но ангажиментът отново не е изпълнен. Това принуждава областния управител Дико Диков да издаде заповед на 16 юни за принудително изземване, определяйки краен срок за реакция до 24 юни.

Провеждане на акцията на терен

Тъй като фирмата нарушител отново отказва да съдейства, държавните органи пристъпват към принудителни мерки. В операцията се включват екипи на Областната администрация, МВР, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Пожарната (ПБЗН), ВиК, РИОСВ и Басейнова дирекция.

С лодки е обходена цялата заграбена територия. От водата са извадени незаконно разположените садки, пълни с промишлени количества риба (основно шаран и сом), която е пусната обратно на свобода в язовира. Премахнати са и огромните подводни буйове, укрепени към дъното с тежки котви, всяка от които тежи близо един тон. Крайбрежният терен също е почистен от натрупаните боклуци и отпадъчна дървесина.

Какво следва оттук нататък?

На фирмата е даден едномесечен срок изцяло да почисти района и да го върне във вида, в който го е наела преди десет години. Държавата вече е задействала пълния набор от административни наказания срещу нарушителя. Министерство на околната среда и водите е отнело разрешителното на фирмата за ползване на водния обект. ИАРА е прекратила регистрацията за отглеждане на аквакултури, а БАБХ е заличила регистрацията на незаконния животновъден обект в село Бата. За да се предотвратят бъдещи опити за самоуправство, язовирът минава под постоянна физическа охрана от служители на МВР и ИАРА. Областният управител Дико Диков изказа официална благодарност към всички замесени институции, като подчерта, че чрез тези решителни действия се връща авторитетът на държавата и се доказва, че законът важи за всички.



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