Казанлък ще се присъедини към кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г. Градът ще бъде един от трите партньори по проекта заедно с Хасково и Димитровград. От Общината вече подготвят идейна концепция как той да бъде представен.
Сред обсъжданите акценти са средновековното и тракийското културно-историческо наследство на региона, традициите по розоварене и изграждане на велоалея, която да свързва Стара Загора, Казанлък и Бузлуджа. На среща на кмета Галина Стоянова с ръководителите на културните институти бяха разгледани и възможности за развитие на литературен туризъм, свързан с Чудомир, Пеньо Пенев, Пейо Яворов и Гео Милев, популяризиране на замиращите занаяти и разширяване на сътрудничеството с побратимените градове.
Като потенциалните туристически обекти бяха предложени Тракийската гробница, Чернишова могила, Бузово кале и Мегалита. Сред идеите е да бъде разработена и темата за Енинския апостол – един от най-ценните паметници на българската средновековна книжнина.
След финализирането на концепцията предложенията на Община Казанлък ще бъдат изпратени в Стара Загора, за да станат част от общата кандидатура за Европейска столица на културата.
Казанлък се включва в кандидатурата за Европейска столица на културата през 2032 г.
От Общината вече подготвят идейна концепция
Казанлък ще се присъедини към кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г. Градът ще бъде един от трите партньори по проекта заедно с Хасково и Димитровград. От Общината вече подготвят идейна концепция как той да бъде представен.
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